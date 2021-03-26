Возле Шумов 26 марта оккупанты прицельно обстреляли украинские позиции, в результате чего погибли 4 бойца ООС. Раньше там находился 503 отдельный батальон морской пехоты, однако впоследствии военных оттуда вывели.

Журналист Юрий Бутусов писал, что боевики усилились возле Шумов после ротации 503 батальона морской пехоты. Пресс-офицер батальона Алексей Годзенко подтвердил, что этот участок был крайне сложным.

К теме Боевики на Донбассе убили 4 украинских военных

Что говорит Годзенко

Пресс-офицер рассказал, что когда прошло несколько месяцев перемирия, боевики возле Шумов постоянно открывали огонь из стрелкового оружия, минометов, гранатометов. Также были артиллерийские и снайперские обстрелы.

Крайне напряженный, сложный участок (возле Шумов – 24 канал), на котором противник ведет себя вызывающе и стреляет почти из всего, что у них есть,

– отметил Годзенко.

По словам пресс-офицера, в районе Шумов находится много местных боевиков, их московских кураторов и наемников из России.

Обострилась ли ситуация, когда морпехи отошли

Годзенко заметил, что чтобы говорить, изменилась ли информация, нужно находиться на месте. Однако он не исключил, что боевики усилили обстрелы.

Обратите внимание! Именно возле Шумов в ноябре 2020 года оккупанты требовали провести "инспекцию" украинской линии обороны, которая так и не состоялась.

Бой возле Шумов: что нужно знать