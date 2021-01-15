Бомба замедленного действия, которая может окончательно подорвать весь режим Путина – так можно охарактеризовать возвращение российского оппозиционера Алексея Навального в Москву 17 января. Об этом он заявил накануне и сильно всполошил всю кремлевскую верхушку.

Там, без преувеличения, напуганы и активно ищут выход из патовой ситуации, ведь любое решение путинского режима означает его крах. О том, почему возвращение Навального, при любом сценарии, обернется крахом режима Путина – в видеоблоге "Теории заговора" на 24 канале.

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Навальный стал заложником своего имиджа

Накануне Алексей Навальный анонсировал своё возвращение в Россию из Германии после лечения там. Самолет должен приземлиться в аеропорту "Внуково" уже 17 января. 5 месяцев с момента отравления Навального в Томске путинская власть откапывала всё новые претензии к оппозиционеру с одной очевидной целью – запугать и заставить остаться в Берлине. Так что же ждет Навального на Родине?

Казалось бы, Навальному куда выгоднее оставаться диссидентом в Германии и разыгрывать карту гонения из собственной страны вплоть до сентябрьских выборов в Госдуму. И тогда, перед самыми выборами триумфально вернутся на броневике, чтобы взять власть в свои руки.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Теории заговора":

Но к тому времени, и Навальный это прекрасно понимает, Путин состряпает против него политическое дело. И оппозиционера с его союзниками закроют в тюрьму не дав даже провести предвыборную кампанию.

С другой стороны, Навальному нужно вернуться в Россию именно сейчас, потому что иначе его популярность может начать угасать. По сути Навальный сейчас заложник своего имиджа – ему просто необходимо выйти героем из этой истории противостояния.

Кремль сделал Навальному последнее предупреждение

Что же Кремль имеет сейчас против Навального? Когда стало понятно, что Навальный возвращается, Кремль сделал последнее предупреждение. Федеральная служба РФ по исполнению наказаний опубликовала заявление ,что 29 января пройдет суд над Навальным по старому делу "ИвРоше", которое уже давно протухло. Навальному хотят заменить условный срок на реальный.

Идея очень проста: если ты выжил после отравления "Новичком", что уже доказано, и никак не успокоишься – тебя просто посадят на Родине. Такой месседж Кремль посылает Навальному.

В прошлом месяце ФСИН уже писали о том, что раз Навальный выписался из "Шарите", то должен явиться в инспекцию 29 декабря, чтобы отметиться как условно осужденный. На тот момент Навальный еще проходил реабилитацию и, конечно, никуда не явился.

Вот только есть одна несостыковка, на которой и сыграет Навальный.

Обратите внимание! В 2013 Навальный получил 3 года условно и 5 лет испытательного срока за якобы хищение денег. Но в еще 2017 Навальный выиграл суд в ЕСПЧ, который принял решение о том, что дело настолько сфабриковано, что в нем даже нет состава преступления. Более того обязал Кремль выплатить оппозиционеру компенсацию, что Кремль и сделал.

Также ЕСПЧ признал обвинения Навального, как прямое преследование политического активиста. Целью этого преследования, по мнению суда, было подавление политического плюрализма в России.

Очевидно, что та же Ангела Меркель, которая выступала за Навального, об этом решении знает и любое продолжение преследования будет воспринято как новый этап политического преследования оппозиции режимом Путина, со всеми вытекающими.

Навального обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

Другое дело, по которому Навальному также может светить срок на Родине – это обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. По мнению следователей, Навальный потратил на свои личные нужды деньги, которые жертвователи давали на работу связанных с политиком фондов. Максимальное наказание по статье – 10 лет лишения свободы.

Путинский режим утверждает, что Навальный из 588 миллионов рублей пожертвований для 5 разных фондов, в том числе и самого знаменитого "Фонда борьбы с коррупцией", потратил на себя 356 миллионов. Якобы на покупку имущества, дорогих вещей и отдых за границей. Но и здесь несостыковка.

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По подсчетам BBC, фонды Навального с 2015 получили более 650 миллионов рублей в виде пожертвований, а их расходы составили более 600 миллионов. То есть не мог физически Навальный потратить на себя 356 миллионов.

Вот и выходит, что сейчас самый удачный момент для возвращения Навального в Россию, ведь оба дела против него сфабрикованы и арест для Запада будет выглядеть как политически мотивированный.

Навальный ставит Путина в положение цугцванга

Но и не арестовать Кремль Навального не может. По сути своим возвращением оппозиционер провоцирует Путина и ставит его в положение цугцванга: посадят в тюрьму – сатрапы. И тогда реакция Запада в виде как минимум санкций – неминуема. Как со стороны Евросоюза, так и со стороны Америки.

Что такое цугцванг? Положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции.

При цугцванге у одной из сторон или у обеих сразу нет полезных или нейтральных ходов, а передвижение любой из фигур ведёт к ухудшению оценки собственной позиции.

Ведь не стоит забывать, что в Совете нацбезопасности Байдена уже возобновили работу отдела по делам России. То есть вопросом Путина в Администрации Байдена будут заниматься отдельно и дотошно. И арест Навального придется как нельзя кстати – это некий катализатор для запуска всё того же пакета "санкций из ада" и реанимирование так называемых санкций Магнитского. Плюс разработка новых рычагов влияния. И тогда на призрачных надеждах Путина подружиться с Байденом можно ставить жирный крест.

Не посадят в тюрьму – трусливые сатрапы. Если Навального не арестуют, это вызовет вопросы не только у сторонников власти среди народа, но и в рядах силовиков. Такой шаг могут воспринять как слабость режима. Власти нужен враг.

И хорошо, если этот враг связан с Западом. Ведь вся власть Путина как раз и держится на постоянной войне с пиндосами, как грубо называют их в России, которые хотят ее захватить. И если Путин не арестует Навального, тогда посыплется вся его теория о том, что Навальный на самом деле агент ЦРУ. Такую чушь он нес на последней пресс-конференции.

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В связи с этим, лично мне кажется, что сразу Навального могут и не арестовать, дать ему пару дней, потом затаскать по судам, придумать новое обвинение и ограничится домашним арестом. Здесь важно понимать – Кремлю нужно любой ценой до выборов в Госдуму в сентябре убрать Навального с улиц, убрать его влияние и максимально подкосить его авторитет в обществе.

И главное – показать электорату силу. Мол, видите, не боимся мы Запада и легко наказываем их агента.

Путину было бы вигоднее, если б Навальный оставался в Германии

Конечно, Путину было бы куда выгоднее, чтобы Навальный оставался в Германии, поскольку это постепенно вытеснило бы оппозиционера из политической повестки дня России. Но Путин сам себя подставил отравлением Навального, ведь теперь тот не просто российский оппозиционер, а фигура международного масштаба.

Именно поэтому 17 января, день возвращения Навального, станет для Путина началом отсчета его последних дней. И это возвращение будет освещаться на весь мир.

После заявления Навального о возвращении, его команда призвала сторонников оппозиции прийти в аэропорт встречать его. Только в фейсбуке на это предложение отреагировало несколько тысяч человек.

Конечно, тут же появились конспирологические теории. Мол, самолет с Навальным могут не впустить в Россию, он может приземлиться в другом аэропорту и так далее.

Но я даже не сомневаюсь, что на объявленный Навальным рейс наверное половина билетов уже выкуплена репортерами мировых СМИ. Поэтому очевидно, что прилет Навального в Москву станет топ-темой для обсуждения во всем мире.

Поэтому, каким бы ни было решение Путина – арестовать Навального или нет – он в любом случае оказывается в проигрыше. И это понимает и сам Путин, и лично Навальный. Поэтому возвращение оппозиционера – это только первая страница в книге под названием "Крах путинского режима".