В районе ООС на КПВВ "Станица Луганская" 28 декабря задержали мужчину, который незаконно перемещал деньги из временно оккупированной территории. В частности, он имел при себе 150 тысяч долларов.

Детали инцидента

Мужчину в пункте пропуска задержали сотрудники СБУ и Государственной фискальной службы. Об этом сообщили на странице в фейсбуке штаба Операции Объединенных сил.

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Указанный гражданин – житель города Красный Луч, имел при себе 150 тысяч долларов, что в эквиваленте национальной валюты по курсу НБУ составляет 4,2 миллиона гривен,

– рассказали в штабе ООС.

Заметим, предельно допустимой суммой для перемещения из временно оккупированной территории в Украине есть сумма, которая не превышает 50 тысяч гривен.

Что сделали с деньгами

Правоохранители составили на мужчину протокол об административном правонарушении.

Деньги изъяли и передали на хранение в отделение банка до решения суда.



В Луганской области мужчина незаконно перевозил 150 тысяч долларов / Фото ООС