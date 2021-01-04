В КПВВ "Станица Луганская" правоохранители пресекли попытку незаконной перевозки в оккупированную часть Луганщины книг и икон, которые могут представлять культурную ценность. Предметы старины обнаружили у 57-летнего украинца.

Он прибыл в КПВВ и направлялся в оккупированную Брянку. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

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Во время мер контроля пограничники совместно с представителями ДФС обнаружили в сумке мужчины предметы старины, датируемые началом XIX и XX века, среди них:

икона св. Феодоры 1800 года;

книга "Лукреций о природе вещей" 1913 года;

"Географический атлас" 1890 года;

"Псалтирь" 1898 года;

икона Иисуса Христа.

В то же время в сообщении отметили, что никаких разрешительных документов от Координационного центра на перемещение соответствующих ценностей у гражданина не было.

Сейчас предметы старины для проведения соответствующих экспертиз изъяли сотрудники ДФС,

– отметили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

За перемещение старинных предметов с нарушениями в отношении гражданина составили административные материалы, говорится в сообщении.

Обратите внимание! Перемещение товаров ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения определено приказом Министерства по делам ветеранов.