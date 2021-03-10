На кожного з українських олігархів можна накласти санкції, – Чумак
Експерти вважають, що Рада національної безпеки і оборони України вже на наступному засіданні може розглянути питання щодо санкції проти олігархів. Зокрема – проти Дмитра Фірташа і Ігоря Коломойського.
Источник:24 канал
Але вже зараз усі українські олігархи можуть "лежати" на столі в РНБО. Таку думку в ефірі програми "Що це було?" висловив ексзаступник генерального прокурора Віктор Чумак.
До теми РНБО може ввести санкції і проти Фірташа, і проти Коломойського, – Рибачук
Проти кожного олігарха можна ввести санкції
За його словами, майже кожен олігарх пов'язаний з російською економікою. Для того, щоб ухвалити рішення щодо санкцій проти них, достатньо проаналізувати, чим вони займались упродовж семи років.
По кожному українському олігарху можна вводити відповідні санкції. Тому якщо говорити про деолігархізацію, то потрібно робити наступні кроки,
– зазначив Чумак.
Олігархи тримали Україну "на гачку"
Олігархи, як сказав ексзаступник генпрокурора, тримали Україну "на гачку" 7 років. Тому вже зараз можна і їх взяти "на гачок" та почати з ними діалог.
Чумак пропонує 2 варіанти розмови з олігархами:
- домовитись, що вони добровільно самі йдуть;
- в разі відмови – ухвалити відповідні законодавчі бази і почати повну процедуру перегляду їхнього впливу на політику, економіку, засоби масової комунікації.
Санкції РНБО проти олігархів
- РНБО на початку лютого ввела санкції проти власника каналів NewsOne, "112 Україна" та ZIK Тараса Козака.
- Вже 19 лютого санкції ввели проти проросійського нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.
- Також перед попереднім засіданням Ради нацбезпеки і оборони багато говорили щодо санкцій проти Дмитра Фірташа, але він не потрапив під них.
Поделиться новостью