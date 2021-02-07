Проросійські бойовики на Донбасі щодня обстрілюють позиції наших бійців. Попри це, як зауважив очільник МЗС України Дмитро Кулеба, перемир'я триває.

Міністр закордонних справ підкреслив, що порушень з боку бойовиків стало менше. Але, як підкреслив Кулеба, вони є і це факт.

Важливо Відомі імена військових, що загинули внаслідок вибуху на Донбасі

Очільник МЗС пояснив, що офіційна статистика підтверджує зменшення кількості обстрілів та втрат. Тому, на думку Кулеби, режим тиші є позитивним явищем.

Важливо тримати чинний режим припинення вогню, тому що все одно це краще, ніж було до його запровадження. Кожна смерть – це біль. Кожен постріл – це порушення. Але важливо тримати те, що є, бо буде ще гірше, ніж зараз,

– наголосив Кулеба. Зверніть увагу! Раніше радник з інформаційної політики української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що, попри регулярні обстріли окупантів, немає підстав говорити про зрив перемир'я.

Як минула доба на Донбасі

Минула доба на Донбасі була по-справжньому пекельною. Ворог 13 разів гатив по позиціях наших захисників.

На жаль, 2 українських військовослужбовці загинули, ще 4 – отримали поранення.

Окупанти традиційно гатили з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.



Окуповані території на сході України / Інфографіка 24 каналу