Кожара останется в СИЗО до 5 марта, но может выйти под залог в 14 миллионов
Бывший глава МИД Украины Леонид Кожара фигурирует в деле об убийстве бизнесмена Сергея Старицкого. 5 января суд постановил оставить подозреваемого в СИЗО еще на 60 суток с правом внесения залога в 14 миллионов гривен.
Дело об убийстве бизнесмена Старицкого: Кожару оставили в СИЗО
Дело об убийстве бизнесмена Сергея Старицкого рассматривает Киево-Святошинский суд. 5 января он постановил оставить подозреваемого – бывшего главу Министерства иностранных дел Украины Леонид Кожару – в СИЗО. Об этом рассказала в фейсбуке дочь убитого – Екатерина Старицкая.
Напомним 23 декабря стало известно, что расследование по делу об обвинении Кожары в убийстве завершили
По ее словам, Кожару оставили в СИЗО до 5 марта (то есть еще на 60 суток), но дали право выйти под залог в 14 миллионов гривен. Кожара, напомним, находился в СИЗО и раньше, и также имел право выйти на свободу под залог в ту же сумму.
Судья признала доказанности его вины в убийстве... И признала, что Кожара должен находиться под стражей, поскольку может уклониться от правосудия или влиять на суд и других участников,
– написала Старицкая.
Следующее заседание по делу состоится 14 января в том же Киево-Святошинском суде.
В чем обвиняют бывшего министра Леонида Кожару
- 21 февраля в доме главы МИД при Януковиче (в 2012 – 2014 годах) Леонида Кожары в поселке Чайки убили бывшего руководителя телеканала "Интер", гендиректора телекомпании "Тонис" Сергея Старицкого.
- Сначала расследовали инцидент как самоубийство, однако впоследствии переквалифицировали на умышленное убийство.
- Следствие считает, что в тот день подозреваемый Кожара, его жена и Старицкий употребляли алкогольные напитки. Возник конфликт, который перерос в драку. Подозреваемый взял пистолет и ударил Старицкого в затылок, а затем выстрелил ему в голову.
- 25 марта Кожаре сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. В случае признания судом вины наказывают за такое лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.
- В апреле подозрение вручили и жене Кожары – Марине Козерод (женщина пыталась взять вину на себя и объясняла трагедию случайностью) за предоставление заведомо ложных показаний.
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