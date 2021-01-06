Бывший глава МИД Украины Леонид Кожара фигурирует в деле об убийстве бизнесмена Сергея Старицкого. 5 января суд постановил оставить подозреваемого в СИЗО еще на 60 суток с правом внесения залога в 14 миллионов гривен.

Дело об убийстве бизнесмена Старицкого: Кожару оставили в СИЗО

Дело об убийстве бизнесмена Сергея Старицкого рассматривает Киево-Святошинский суд. 5 января он постановил оставить подозреваемого – бывшего главу Министерства иностранных дел Украины Леонид Кожару – в СИЗО. Об этом рассказала в фейсбуке дочь убитого – Екатерина Старицкая.

Напомним 23 декабря стало известно, что расследование по делу об обвинении Кожары в убийстве завершили

По ее словам, Кожару оставили в СИЗО до 5 марта (то есть еще на 60 суток), но дали право выйти под залог в 14 миллионов гривен. Кожара, напомним, находился в СИЗО и раньше, и также имел право выйти на свободу под залог в ту же сумму.

Судья признала доказанности его вины в убийстве... И признала, что Кожара должен находиться под стражей, поскольку может уклониться от правосудия или влиять на суд и других участников,

– написала Старицкая.

Следующее заседание по делу состоится 14 января в том же Киево-Святошинском суде.

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