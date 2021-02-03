Козак задекларировал более 170 тысяч на охрану, когда на него наложили санкции
Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак задекларировал оплату охраны. Это произошло 2 февраля, когда Совет национальной безопасности и обороны наложил на него санкции.
Источник: декларация Козака
Козак задекларировал охранные услуги на 176,7 тысячи гривен.
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Охрана Козака
В течение 2020 года Козак неоднократно декларировал оплату охраны имущества. Например, в октябре – 158,1 тысячи гривен, а в сентябре – 1,24 миллиона гривен.
Изменения в декларации Козака
- Кроме этого, в 2020 году Козак декларировал расходы в Беларуси.
- В частности, в октябре: 313,2 тысячи гривен – как благотворительность,
- В сентябре: 805,14 тысячи – за обучение и 163,67 тысячи – комиссии за выдачу наличных,
- В июне: 1,14 миллиона – за оплату аренды движимого имущества и 1,18 миллиона – как обмен валют.
Санкции против Козака: что нужно знать
- Персональные санкции против Козака СНБО ввел 2 февраля. Тогда же указ подписал президент Владимир Зеленский.
- Поэтому телеканалы соратника кума Путина Виктора Медведчука заблокировали. Следовательно, ZIK, NewsOne и "112 Украина" прекратили вещание.
- Большинство политиков и нардепов поддержали такое решение, против выступили только представители ОПЗЖ.
- К слову, по информации СМИ, под санкции попали также самолеты Медведчука и Козака.
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