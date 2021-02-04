Нардеп Тарас Козак может быть связан с пророссийскими боевиками на Донбассе с 2014 года. С тех пор тянется поставка угля с оккупированных территорий.

Источник: Украинская правда

Деньги от сотрудничества с террористами Козак получал через кипрский офшор. Об этом в своем блоге заявила член правления Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

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Схемы Козака с оккупантами

Согласно официальным данным, 16 декабря 2014 года ПАО "Центрэнерго" заключило договор с компанией Arida Global Limited из Гонконга на поставку десятков тысяч тонн угля.

Уголь должен был закупаться из Южной Африки. Однако в 2016 году выяснилось, что на самом деле под видом южноафриканского угля Arida продавала государственным ТЭЦ контрабандный уголь с оккупированных территорий Донбасса.

Еще 5 ноября 2013 года гонконгская Arida Global Limited подписала кредитный договор на 8 миллионов долларов с кипрской компанией Hakail Limited, бенефициарным владельцем которой и был Тарас Козак,

– заявила Каленюк.

Сам Козак в декларациях в течение 2015 – 2019 годов указывал бенефициарный контроль над Hakail Limited.

По данным госреестра Кипра, Hakail Limited с 2012 года была в собственности другой офшорной компании Козака – Turul Investments Limited.

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Каленюк отметила, что согласно аудиторским отчетам, по этому кредитному договору компания Arida получила от кипрского офшора Козака за 2014 и 2015 годы 7,4 миллиона долларов кредитных средств.

Кредит предоставляли под 2.5% годовых. Он не был застрахован залоговым имуществом, и его следовало вернуть до 6 ноября 2015 года. Однако Arida Global Limited не вернула одолженные деньги, а кипрский офшор Козака списал этот долг.

Обратите внимание! 2 февраля СНБО на 5 лет ввел санкции против Козака. Теперь активы нардепа заблокированы, торговые операции ограничены, а ему запрещено выводить капитал за пределы Украины. Больше о санкциях против Козака – читайте здесь.



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