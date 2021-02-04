Козак пов'язаний з бойовиками через кіпрський офшор, – ЦПК
Нардеп Тарас Козак може бути пов'язаний з проросійськими бойовиками на Донбасі з 2014 року. З того часу тягнеться постачання вугілля з окупованих територій.
Джерело: Українська правда
Гроші від співпраці з терористами Козак отримував через кіпрський офшор. Про це у своєму блозі заявила членкиня правління Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.
До теми Тарас Козак є гаманцем Медведчука, – Шабунін пояснив причину
Схеми Козака з окупантами
Згідно з офіційними даними, 16 грудня 2014 року ПАТ "Центренерго" уклало договір із компанією Arida Global Limited з Гонконгу на постачання десятків тисяч тонн вугілля.
Вугілля мало закуповуватися з Південної Африки. Однак у 2016 році з'ясувалося, що насправді під виглядом південноафриканського вугілля Arida продавала державним ТЕЦ контрабандне вугілля з окупованих територій Донбасу.
Ще 5 листопада 2013 року гонконзька Arida Global Limited підписала кредитний договір на 8 мільйонів доларів з кіпрською компанією Hakail Limited, бенефіціарним власником якої і був Тарас Козак,
– заявила Каленюк.
Сам Козак у деклараціях впродовж 2015 – 2019 років вказував бенефіціарний контроль над Hakail Limited.
За даними держреєстру Кіпру, Hakail Limited з 2012 року була у власності іншої офшорної компанії Козака – Turul Investments Limited.
Читайте також Козак задекларував понад 170 тисяч на охорону, коли на нього наклали санкції
Каленюк відзначила, що згідно з аудиторськими звітами, за цим кредитним договором компанія Arida отримала від кіпрського офшору Козака за 2014 та 2015 роки 7,4 мільйона доларів кредитних коштів.
Кредит надавали під 2.5% річних. Він не був застрахований заставним майном, і його слід було повернути до 6 листопада 2015 року. Однак Arida Global Limited не повернула позичені гроші, а кіпрський офшор Козака списав цей борг.
Поделиться новостью