Нардеп Тарас Козак може бути пов'язаний з проросійськими бойовиками на Донбасі з 2014 року. З того часу тягнеться постачання вугілля з окупованих територій.

Джерело: Українська правда

Гроші від співпраці з терористами Козак отримував через кіпрський офшор. Про це у своєму блозі заявила членкиня правління Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

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Схеми Козака з окупантами

Згідно з офіційними даними, 16 грудня 2014 року ПАТ "Центренерго" уклало договір із компанією Arida Global Limited з Гонконгу на постачання десятків тисяч тонн вугілля.

Вугілля мало закуповуватися з Південної Африки. Однак у 2016 році з'ясувалося, що насправді під виглядом південноафриканського вугілля Arida продавала державним ТЕЦ контрабандне вугілля з окупованих територій Донбасу.

Ще 5 листопада 2013 року гонконзька Arida Global Limited підписала кредитний договір на 8 мільйонів доларів з кіпрською компанією Hakail Limited, бенефіціарним власником якої і був Тарас Козак,

– заявила Каленюк.

Сам Козак у деклараціях впродовж 2015 – 2019 років вказував бенефіціарний контроль над Hakail Limited.

За даними держреєстру Кіпру, Hakail Limited з 2012 року була у власності іншої офшорної компанії Козака – Turul Investments Limited.

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Каленюк відзначила, що згідно з аудиторськими звітами, за цим кредитним договором компанія Arida отримала від кіпрського офшору Козака за 2014 та 2015 роки 7,4 мільйона доларів кредитних коштів.

Кредит надавали під 2.5% річних. Він не був застрахований заставним майном, і його слід було повернути до 6 листопада 2015 року. Однак Arida Global Limited не повернула позичені гроші, а кіпрський офшор Козака списав цей борг.

Зверніть увагу! 2 лютого РНБО на 5 років ввела санкції проти Козака. Тепер активи нардепа заблоковані, торговельні операції обмежені, а йому заборонено виводити капіталі за межі України. Більше про санкції проти Козака – читайте тут.



Що відомо про санкції проти Козака / Інфографіка 24 каналу