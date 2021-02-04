Нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак связан с государством-оккупантом через кипрский оффшор еще с 2014 года. Он занимался поставками угля из оккупированного Донбасса в Россию.

Источник: 24 канал

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции. Исполнительная директор Центра Дария Каленюк проанализировала аудиторские отчеты по кипрскому реестру. Она считает, что это должно стать предметом уголовного производства.

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По данным госреестра Кипра, Hakail Limited был в собственности другой оффшорной компании Козака – Turul Investments Limited – еще от 2012 года. Контроль над этой компанией он отмечал в своих декларациях от 2015 года до 2019 года.

Кипрская компания Козака предоставляла кредиты на общую сумму 7,5 миллионов долларов гонконгскому оффшору. Он поставлял контрабандный уголь из так называемых "ЛНР/ДНР",

– пояснила Каленюк.

Она считает, что это одно из доказательств, свидетельствующее о том, что Тарас Козак еще с 2014 года был причастен к финансированию оккупантов. Поэтому санкции против него и его компаний - обоснованные.

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