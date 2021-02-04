Как Козак делал бизнес на угле с оккупированных территорий: объяснение ЦПК
Нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак связан с государством-оккупантом через кипрский оффшор еще с 2014 года. Он занимался поставками угля из оккупированного Донбасса в Россию.
Источник: 24 канал
Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции. Исполнительная директор Центра Дария Каленюк проанализировала аудиторские отчеты по кипрскому реестру. Она считает, что это должно стать предметом уголовного производства.
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Что выяснили антикоррупционеры о бизнесе Козака
По данным госреестра Кипра, Hakail Limited был в собственности другой оффшорной компании Козака – Turul Investments Limited – еще от 2012 года. Контроль над этой компанией он отмечал в своих декларациях от 2015 года до 2019 года.
Кипрская компания Козака предоставляла кредиты на общую сумму 7,5 миллионов долларов гонконгскому оффшору. Он поставлял контрабандный уголь из так называемых "ЛНР/ДНР",
– пояснила Каленюк.
Она считает, что это одно из доказательств, свидетельствующее о том, что Тарас Козак еще с 2014 года был причастен к финансированию оккупантов. Поэтому санкции против него и его компаний - обоснованные.
Махинации Козака: главное
- В декабре 2014 года ПАО Центрэнерго заключило договор с компанией Arida Global Limited из Гонконга на поставку десятков тысяч тонн угля. Они получали бесповоротное многомиллионное финансирование от кипрского оффшора Козака.
- Уголь должен был закупаться из Южной Африки.
- Однако в 2016 году издание "Украинская правда" показало, что на самом деле под видом южноафриканского государственным ТЭЦ продавали контрабандный уголь с оккупированных территорий Донбасса.
- В 2019 году на Козака завели дело, а его самого начали вызывать на допросы, где пытались выяснить его роль в финансировании терроризма, терроризме и легализации средств, полученных преступным путем.
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