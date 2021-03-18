Сейчас важно знать и понимать, чем живет противник Украины – Россия. В частности, в какой параллельной реальности эта страна существует.

15 березня речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова зробила таку заяву, повз яку не зміг пройти. Зокрема, мовилося про повернення Криму.

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Речниця МЗС відзначилася обурливою заявою

Я зобов'язаний її зацитувати: "Всі зусилля Києва щодо повернення Криму є нелегітимними і не можуть сприйматися інакше, як загроза агресії проти двох суб'єктів Російської Федерації. Будемо розглядати участь будь-яких країн і організацій в таких діях, включаючи ініціативу "Кримська платформа", як недружній щодо Росії крок", – кінець цитати.

Це – реакція на створення в Україні "Кримської платформи", перший саміт якої має відбутися 23 серпня 2021 року.

Як пояснив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, після саміту має з'явитися відповідна декларація, а ще більш важливо – скоординований міжнародний інструментарій для деокупації Криму та захисту прав українців в Криму.

Президент Володимир Зеленський ще 26 лютого своїм указом постановив утворити організаційний комітет, який має підготувати та провести перший Кримський саміт. Також цю ініціативу підтримали такі країни як:

США;

Великобританія;

Туреччина;

Канада;

Литва.

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Росія – країна підступних людей

Однак Росія – це країна лицемірів і підступних людей. Я вже майже навчився не дивуватися їхньому нахабству, але все одно – заяви, які вони роблять – це ж просто інформаційне сміття.

Їм так важливо донести росіянам, що Америка – це ворожа країна, що Україна – слабка, що Крим вони повернули Росії, що найсправедливіший на світі – Володимир "цар-батюшка".



Росіян хочуть переконати, що Україна – слабка / Фото ЕРА

Послухавши це, якийсь Іван з глибинки подумає-подумає – і вирішить піти на війну проти Сороса та іншої зграї негідників, які паплюжать честь Росії. Насправді це не смішно, адже саме так все і відбувається.

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У Кремлі продовжують справу нацистів

Для того, щоб зрозуміти росіян – не треба бути генієм чи великим стратегом. Росіяни не вигадали нічого нового і продовжують справу своїх побратимів – нацистів.

А ви не проводили паралелей? Я тут взагалі трошки навіть посміявся, коли готував цей блог, адже так вийшло, що я пішов "гуглити" докази того, як Німеччина спланувала і підступно, як і Радянський Союз тоді – напала на Польщу.

Проте в російській "Вікіпедії" я не знайшов згадок про пакт Молотова-Ріббентропа, про розподіл Польщі. Тобто у російському пошуковику німці окупували Польщу, а "совєти" робили польський похід.



У російському пошуковику – Радянський Союз "звільнив всіх від загарбників" / Скриншот з відео 24 каналу

Ще одна зі знайдених мною версій: погані німці підступно вдарили та захопили, і аж до 1945 року – поки "велика Червона армія не звільнила їх від загарбників".

Невтішні новини щодо війни

Аналізуючи все те, що заявляє Захарова і ту політику, яку проводить Путін та його поплічники, маю для вас невтішні новини – буде війна, велика, на жаль.

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Історія циклічна і росіяни нічого нового не вигадують, а використовують старі способи пропаганди та нарощують військовий потенціал.

Єдине питання, яке я ставлю собі – чи є ми Польщею зразка 1939 року чи все ж таки ми – Україна – держава, яка пам'ятає історію і розуміє, що не можна повторювати помилки наших сусідів.