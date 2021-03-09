В городе Острог Ровненской области погиб 4-месячный ребенок. Мальчик задохнулся под тяжестью кота, который спал на его лице.

Трагедия произошла 8 марта. Мать обнаружила мертвого малыша в коляске и увидела домашнего любимца, который спал на нем.

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Детали трагедии

Работники Острожской подстанции экстренной медицинской помощи прибыли на вызов в 15:26. Медики обнаружили 4-месячного ребенка уже без признаков жизни.

По словам матери, кот уснул на лице младенца, вследствие чего он перестал дышать. До приезда скорой помощи отец делал сыну массаж сердца.

Медики экстренной медицинской помощи провели реанимационные мероприятия. Однако ребенок не подавал признаков жизни.

По настоянию родителей, мальчика транспортировали в Острожскую центральную районную больницу. Там врачи констатировали биологическую смерть ребенка.

Кроме этого, медики сообщили обо всех деталях трагедии правоохранителям.

Отметим, недавно в Великобритании из-за кота задержали движение поезда на 2,5 часа. Животное вылезло на крышу скоростного поезда и отказывалось слезть. Четвероногий сидел в нескольких сантиметрах от 25000-вольтных воздушных линий, от которых питается транспорт.

И только через 2,5 часа кот все же согласился слезть с поезда.