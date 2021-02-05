В начале Второй Мировой войны в Соединенных Штатах ввели квоты на промышленные товары и ткань. Это стало одной из причин бойни в Лос Анджелесе.

Тогда могли побить просто за не ту одежду. Больше о столкновениях силовиков и стиляг-мигрантов – читайте дальше.

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После нападения японцев на Перл Харбор, США активно включились во Вторую Мировую в декабре 1941 года. К этому времени экономика Америки уже взяла дополнительную нагрузку в виде помощи Великобритании и поддержки из Китая. С началом боевых действий на Тихоокеанском фронте американцам пришлось еще сильнее затягивать ремни. Белый Дом ввел нормирование в тяжелой и легкой промышленности.

"Латать старые вещи и не покупать новых, чтобы увеличить помощь фронту", – призывала государственная пропаганда.



Пропаганда использовать одежду повторно / Digital

В марте 1942 года Военная производственная комиссия поручила сократить использование тканей на 26% на костюмы для гражданских. Их назвали "Пиджаками дяди Сэма". Этим решением в Америке запрещалось изготавливать широкие костюмы двубортного кроя и советовали экономить ткань для женских юбок и платьев.

Zoot-suits

Все было, как с сухим законом, но ограничения быстро научились обходить контрабандисты и черный рынок. Из-под прилавка можно было купить все, чего не было в открытой продаже. Например, роскошные "зут-сьюты", которые вошли в моду среди молодежи из ночных клубов Гарлема.

Справка. Zoot – сленговое термин, происходящий от английского слова suit – костюм. В такой одежде было легче двигаться по сцене. Очень быстро стиль артистов и джазовых музыкантов подхватила молодежь в клубах крупнейших американских городов

Особенность "зут-сьютов" – очень широкие брюки с высокой талией, которые сужались внизу и мешковатые и длинные пиджаки с широкими плечами. И все это яркого цвета. Часто дополненное цветными галстуками, широкополыми шляпами, карманными часами на длинных до земли цепочках. И отполированной до блеска лакированной обувью на толстой подошве.

Как выглядели "зут-костюмы" / Фото Getty Images

Ничего плохого в таком образе американских стиляг 1940-х не было. Но в условиях войны, когда целая страна затянула ремни, и чтобы бороться на 2 фронта просила экономить на одежде – костюмы оверсайз, просто для того чтобы быть в тренде – выглядели по меньшей мере непатриотично. В Калифорнии все вылилось в серию погромов и конфликтов с участием военных. А одежда мексиканских стиляг пачукос была своего рода "шиболетом" во время массовых беспорядков Америки середины ХХ века.

Программа "Брасеро" для мигрантов

В 1942 году американское правительство заключило соглашение с Мексикой об упрощенной системе легализации в США трудовых мигрантов. Америка нуждалась в большом количестве рабочих рук. Программа "Брасеро" (с испанского – наемный работник) – касалась фермерской работы и фабричного труда. Для трудовых мигрантов из Мексики гарантировали медосмотр, жилье, иммунитет от мобилизации и зарплату – 30 центов в час. Программа стартовала в южных штатах Калифорнии и Техасе.

В то время в Соединенных Штатах проживало около 3 миллионов американских мексиканцев. Самая большая их концентрация была в Лос Анджелесе. Новая программа открыла двери еще для 2 миллионов мигрантов. Из-за расистских настроений значительная часть местного общества обвиняла "брасеро" в том, что они забирают работу у американцев и ухудшают криминальную обстановку.



Программа "Брасеро" / Фото Getty images

Интересно. Исследование 2018 года, опубликованное в American Economic Review, показало, что программа "Брасеро" не имела никакого негативного влияния на результаты рынка труда среди работников фермерских хозяйств, родившихся в Америке. А конец программы "Брасеро" не привел к ожидаемому повышению заработной платы и занятости работников фермерских хозяйств, родившихся в Америке.

Интерграция в общество

По законам сегрегации тогдашней Америки, цветное население селили отдельно от белого. И в Лос Анджелесе у мексиканцов соседями были афроамериканцы. Смесь латиноамериканской и африканской субкультуры была очень заметной. Пестрые зут-костюмы темнокожих джазменов стали любимой одеждой пачуко – калифорнийских латиносов, которые самоутверждались, отказываясь от интеграции в англо-американское общество. Это означает клубы, танцы, джаз и одежду оверсайз. А также и контакты с нелегальным андеграундом. В частности с членами банды 38-й улицы.

38th Street gang

38th Street gang сформировался в Калифорнии в 1920-х годах ХХ века. За это время ее костяк формируют выходцы из Центральной Америки, большинство мексиканцы. Эта банда является одной из старейших организованных преступных групп американского юга. В целом в Лос Анджерели довольно популярными были стереотипы, что проблемы белых – связаны с темнокожими и латиносами.



38th Street gang / Фото Getty Images

Задержание мексиканцев

Летом 1942 года близ Лос Анджелеса произошло убийство 22-летнего Хосе Гальярдо. Обстоятельства смерти так до конца и не выяснили. Полиция виновных назначила, мол достаточно этого хулиганства от латиносов. Дальше – облава и 200 мексиканцев задержали по разным уголовным обвинениям, еще 17 отправили за решетку якобы за причастность к убийству в Сонной Лагуне. В целом расизмом веяло от процесса настолько, что в ЛА появился Комитет общественной защиты, который стал на сторону арестованных. А значительная часть организации – это были белые американцы.

В 1943 году Лос-Анджелес уже наполнился военными. У многих мексиканцев "барсеро" был иммунитет к мобилизации. Многие просто не сильно горели желанием идти в военкомат. Как и военные – пачуко отличались в толпе своей одеждой.



Как одевались пачуко / Фото Getty Images

В конце мая 1943 года на главной улице Лос Анджелеса не разошлись группа матросов и пачуко. Скорее всего, не поделили внимания женщин-чиканес, за которых заступились мексиканцы. Через несколько дней военные начали охоту на обидчиков. На ком сорвать гнев определяли по одежде. Били каждого кто носил на себе стильный "зут-сьют", мешковатые штаны или характерные пиджаки. Утром газеты радостно цитировали военных, которые "пытались очистить Мейн-стрит от плохого влияния банд пачуко".

Большой погром

4 июня 1943 года 200 моряков слаженной колонной двинулись в мексиканскией районы города. Далее начался большой погром. Чтобы попасть под удар был достаточно двубортного пиджака и мешковатых брюк – типичного образа и пачуко, гангстеров и простых стиляг. Некоторых силой раздевали, а их одежда жгли.

К военным присоединилось множество гражданских. Копы не вмешивались. Погромы продолжались в течение недели. В больницы обратилось более 150 человек. В разы больше отходили от побоев дома. Чикано платили той же монетой.



Погром в ЛА / Фото Wikipedia

Похожие погромы перекинулись на соседние маленькие города вокруг Лос Анджелеса. Местная пресса назвала это вынужденными мерами с "очистительным эффектом". Более того, городской совет города хотел запретить носить оверсайзные костюмы и даже принял резолюцию об уголовной ответственности за ношение "зут-сьютов". Из-за заявления правозащитных организаций информация о бойне в Лос Анджелесе получила большой резонанс.

Супруга президента Франклина Делано Рузвельта заявила, что армия США воюет в Калифорнии не с тем кем надо. Через 5 дней командование штаба ВМС и Корпуса морской пехоты запретили все увольнения и закрыли солдат на базах в казармах. Лос-Анджелес объявили городом без военных и беспорядки быстро погасли.

Через неделю прибыла комиссия по расследованию антиамериканской деятельности. Она должна была проверить или погромы мексиканцев и нападения на моряков на юге не были спровоцированы враждебными агентами и не управлялись ли они из Японии или из Германии. Но доказательств этой конспирологии не нашли.

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"Зут-сьюты", несмотря на бойню, набирали популярность и через несколько лет моду на оверсайз подхватила вся американская молодежь. Элементы этой одежды бунтарей никуда не делись до наших дней, хотя музыка и субкультуры звучат по-новому. Историки называют погромы "зут-сьютеров" вершиной калифорнийского антимексиканского расизма, умноженного на стресс от войны. Беспорядки в Лос Анджелесе подтолкнули правозащитное движение к борьбе против сегрегации и против расизма.