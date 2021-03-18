Следственный судья Антикоррупционного суда Андрей Бицюк отказал Национальному антикоррупционному бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуре. Говорится о продлении сроков расследования по делу Окружного админсуда Киева, в частности его главы Павла Вовка.

Это значит, что вчера, 17 марта, был последний день, когда можно было передать обвинительный акт, составить обвинительное и предупредить сторону защиты о завершении расследования для того, чтобы они могли ознакомиться с этими материалами. Об этом сообщил эксперт по вопросам правовой политики Максим Костецкий.

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Дело Вовка затягивают

По его словам, есть все основания утверждать, в частности из-за поведения стороны защиты в судебном заседании при рассмотрении вопроса о продлении ходатайства, что они максимально затягивать этот вопрос. В частности для того, чтобы отложить передачу обвинительного акта в суд и соответственно – провести судебное разбирательство.

Позавчера (16 марта – 24 канал), когда проходило рассмотрение ходатайства, они привлекли к делу слепого адвоката, которому нужны были 2 помощника для ознакомления с ходатайством,

– отметил Костецкий.

Очевидно, как заметил эксперт, лицо использовали не для защиты, а именно для затягивания процесса, поскольку сбегали сроки о продлении ходатайства.

Костецкий: Это очевидная практика

Похожие инструменты могут использовать и во время ознакомления с материалами. Целью очевидной тактики затягивания, которую используют десятилетиями, скорее всего, является то, чтобы лицо, которое подозревают в совершении уголовного преступления могло за этот период или договориться со следствием, или иным способом решить свою проблему.

"Защита точно будет использовать процессуальные механизмы для злоупотребления своими полномочиями. Они будут затягивать процедуру ознакомления", – сказал Костецкий.

Положительный момент в деле

Он отметил, что положительный момент в том, что впервые за все годы незаконной деятельности судей ОАСК именно вновь антикоррупционные органы (НАБУ, Высший антикорсуд) действительно пытаются независимо и объективно подойти к рассмотрению дел, чтобы виноватое лицо привлечь к ответственности.

Есть надежда, что это дело все же дойдет до логического завершения,

– сказал эксперт.

Он сообщил, что остаются риски, дополнительные доказательства все же не добавят к материалам дела. "На 100% нельзя утверждать, что есть достаточная доказательственная база, которая позволит прокурорам в судебном заседании доказать состав правонарушения. Это может использовать сторона защиты, чтобы доказать невиновность своего подзащитного", – добавил Костецкий.