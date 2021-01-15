Кошка из Одессы случайно попала на судно, следовавшее в Израиль. В течение трех недель животное плыло в контейнере с конфетами – и именно ими и питалось, прогрызая коробки.

Одесская кошка 3 недели просидела в контейнере на пути в Израиль. Об этом рассказали в местном издании 7kanal.

Это забавно Обязанности домашних любимцев: мужчина научил свою собаку приносить ему пиво – видео

Что известно о кошке-путешественнице, которой удалось преодолеть морской путь из Одессы в Израиль

Речь идет о кошке, которая жила в порту в Одессе. При загрузке контейнеров ей как-то удалось забежать в один из них. Вряд ли животное подозревало, что там ему придется провести 3 следующих недели.



Кошка смогла преодолеть весь путь из Одессы в Израиль в контейнере / Фото "Думская"

Судно направилось в Израиль, кошку не заметили. Однако она успешно доплыла – благодаря тому, что в контейнере перевозили конфеты.



Животному удалось выжить – благодаря тому, что в контейнере перевозили конфеты / Фото "Думская"

Как рассказал директор одесской экспедиторской компании Star Shine Shipping Александр Винник, кошка не умерла от голода, так как догадалась прогрызать коробки с конфетами – и питалась ими все дни в течение путешествия.



Киса-путешественница несколько подпортила коробки, но вряд ли планирует возмещать ущерб / Фото "Думская"

Винник утверждает, что такое произошло впервые, и то, что животное выжило – невероятная удача.