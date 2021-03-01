У поліції виявили корупційну схему з видачею дозволів на зброю: її власників перевірять
Працівники безпеки Нацполіції провели внутрішнє розслідування щодо обігу контролю зброї. Вони розкрили корупційну схему: дозвільну службу, яка займалась цими оборудками, розформували. Тепер на власників зброї чекає перевірка щодо законності отриманих дозволів.
Источник:МВС
Як з'ясували правоохоронці, 9 співробітників поліції організували схеми видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї. Серед них – посадовці Центрального апарату Національної поліції та працівники у регіонах.
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Дозволи видавалися з кричущими порушеннями, інколи навіть без участі громадянина, на якого оформлялася зброя. Оголошення про оформлення зброї без документів продажні поліцейські безсоромно розміщували в групах популярних месенджерів. В нас є інформація про більше двох тисяч випадків видачі дозволів на зброю з грубими порушеннями процедури та законодавства, використовуючи підроблені документи,
– повідомив Ігор Клименко, очільник Нацполіції.
Крім того, голова Нацполіції підкреслив, що дозвіл на зброю "замовляли" і працівники правоохоронних органів, і депутати різних рівнів, і представники органів державної влади.
Дозволи стосувалися:
- мисливської нарізної зброї,
- гладкоствольної зброї,
- травматичної зброї – пристроїв для відстрілу гумових куль.
Які подальші дії щодо дозволів на зброю
- За результатами цього розслідування усіх причетних співробітників звільнили.
- 1 березня голова Національної поліції підписав наказ про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї. Натомість зараз завершується формування нового підрозділу.
- Ігор Клименко також додав, що кожного власник зброї додатково перевірять щодо законності отримання дозволу. Ті підтвердження, які були видані з порушеннями анулюють, а зброю – вилучать.
- Усі матеріали щодо цієї справи передадуть до Державного бюро розслідувань.
Відеокоментар очільника МВС Ігоря Клименко:
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