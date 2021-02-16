МВД проталкивает коррупционный законопроект об обороте оружия, – Учайкин
Парламентарии так и не смогли прийти к согласию относительно того, имеют ли украинцы право свободно владеть оружием. Причиной этого стала часть законопроекта о легализации короткоствольного оружия, а именно – приобретении и хранении дома пистолета или револьвера.
Источник:24 канал
Глава украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин поддерживает альтернативный проект. Об этом он сообщил в эфире.
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Законопроект об обороте оружия – коррупционный
Эксперт призвал избранников не дать ни одного голоса основному законопроекту.
Потому что это коррупционный проект, который проталкивает МВД через свой профильный комитет,
– сказал Учайкин.
По его словам, это стало очевидно на фоне последней социологии, которую обнародовала компания Info Sapiens.
► 65% граждан Украины чувствуют себя достаточно уверенными и ответственными, чтобы владеть короткоствольным оружием.
► 61% – настаивают на том, чтобы Верховная Рада приняла тот вариант законопроекта, который предусматривает их право на самозащиту.
► 86% осознают, что все опасности их, прежде всего, ожидают на улице, а не дома.
Альтернативный проект – сбалансированный
Главный законопроект об обороте оружия, как заметил Учайкин, "который держит за советское прошлое, наделяет невероятными коррупционными схемами и влиянием МВД, должен уйти на помойку".
В то же время на арену нужно вывести альтернативный законопроект, который поддерживается абсолютно всеми специалистами, которые работали над созданием этого документа: производителями, импортерами, спортсменами, охотниками,
– отметил глава ассоциации владельцев оружия.
Он также сказал, что альтернативный проект – сбалансированный. Он имеет предохранители, которые четко гарантируют, что короткоствольное оружие не попадет к неподготовленным людям.
Легализация оружия в Украине: коротко
- Комитет по вопросам правоохранительной деятельности порекомендовал Верховной Раде принять закон о легализации оружия. Согласно ему, человек будет иметь удостоверение, где будут отмечать соответствующие категории оружия, которые он может приобрести.
- В МВД и Нацполиции выступают против разрешения короткоствольного оружия.
- Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский отметил, что в случае провала голосования в первом чтении за закон об обороте оружия его еще раз вынесут на рассмотрение.
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