Правоохранители уже имеют данные относительно компаний, которые могут быть причастны к коррупционным схемам на таможне и ДФС. Соответствующие доказательства собирали пол года и обнаружили, что работа этих компаний была незаконной по уплате налогов.

Об этом рассказал экс-советник Андрея Ермака по вопросам борьбы со схемами на таможне и в ДФС Игорь Уманский. В эфире 24 канала он заявил, что написал заявление в правоохранительные органы.

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"Написав заявление в правоохранительные органы, я передал названия компаний, их коды ЕГРПОУ, помесячные результаты их, по моему убеждению, некорректной и незаконной работы по уплате налогов", – рассказал экс-министр.

За пол года деятельность этих компаний была расписана и передана правоохранителям, они должны за это отвечать,

– добавил Уманский.

Расследуют ли эти схемы

Уманский заявил, что ходил на допросы, ведь были возбуждены отдельные уголовные дела по его заявлению.

"Ходил в прокуратуру, больше всего с ГБР общался относительно их расследований. Был в СБУ и с Бакановым (главой СБУ – 24 канал) общался. Его заместитель сказал, что многое они знали, но и многое стало для них новым и интересным", – рассказал он.

По словам Уманского, по некоторым эпизодам уже идет следствие. Уголовные производства возбудили, но чем это все завершится – неизвестно.

"Мы с вами должны услышать это весной. Когда говорили, что посадки будут весной, наверное, забыли уточнить, какой именно", – подытожил он.