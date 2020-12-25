Почти 200 военнослужащих подписали открытое письмо к следствию и суду по делу о крушении Ан-26. Они просят изменить меры пресечения, предназначенные подозреваемым офицерам – с содержания под стражей на более мягкие.

Военнослужащие учебной авиационной бригады из города Чугуев Харьковской области обратились с открытым заявлением к следствию и суду по делу о крушении Ан-26, случившемся 25 сентября. Об этом сообщает 24 канал.

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В заявлении военные попросили изменить предназначенные Печерским судом Киева меры пресечения:

Бывшему командиру воинской части Вячеславу Глазунову .

И руководителю полетов Александру Жуку .

Офицеры воинской части из Чугуева просят изменить меры пресечения к Глазунову и Жуку на более мягкие. Сейчас оба военные летчики находятся под стражей.



Заявление в поддержку офицеров, подозреваемых по делу Ан-26: фото objectiv.tv

Авиаторы в открытом заявлении подчеркнули:

Ситуация, когда военнослужащего, исполнявшего свои служебные обязанности, приравнивают к отъявленному преступнику, негативно влияет на моральный и боевой дух как отдельных военных, так и целых подразделений. Даже больше – подрывает авторитет Вооруженных сил Украины в целом. И это все – в условиях вооруженной борьбы со страной-агрессором на Востоке Украины.

Заявление подписали 194 военнослужащих авиационной бригады Чугуева, которые поручились за своих собратьев.

К заявлению присоединились и военные из других частей – например, Миргорода и Ивано-Франковска. Все они также выразили готовность всеми возможными способами способствовать следствию по делу о катастрофе Ан-26.

Подписи военных в поддержку собратьев: фот о objectiv.tv

Примечательно, что заявление подписал и Андрей Тварковский – он стал командиром бригады в Чугуеве после освобождения Глазунова.

Я – офицер. И я, как и многие мои собратья, не понимаю: почему коррупционера-взяточника или пьяного мажора, сбившего людей, освобождают под залог, а офицеров, которые не прячутся и способствуют установлению правды – закрывают в СИЗО даже без права внесения залога,

– написал Тварковский в фейсбуке.



Что следует помнить о катастрофе Ан-26 под Чугуевом / Инфографика 24 канала