Уровень коррупции в Украине традиционно остается достаточно высоким. Согласно Индексу восприятия коррупции, наша страна вообще оказалась на 117 месте из 180 стран, что не удивительно, учитывая события последних месяцев.

Источник: 24 канал

Международная антикоррупционная организация Transparency International обнародовала очередное ежегодное исследование – "Индекс восприятия коррупции" за 2020 год. Если сравнить с предыдущим годом, то Украина немного улучшила свои показатели, впрочем, сравнивая с соседними странами видно, что у нас до сих пор самые низкие показатели.

Интересно Я поставил на кон все, – Зеленский рассказал о борьбе с коррупцией

Какое место Украина заняла в Индексе восприятия коррупции

Transparency International Ukraine сообщают, что за 2020 год Украина набрала 3 балла и с 33 баллами заняла 117 место среди 180 стран. Таковы результаты нашего государства в Индексе восприятия коррупции-2020 (CPI). В Индексе отметка в 100 баллов означает, что коррупция в стране почти отсутствует, а вот отметка в 0 баллов означает, что страной правит коррупция.

Андрей Боровик, исполнительный директор ти Украина, говорит, что в индексе используется информация от бизнеса, экспертов, инвесторов.

За последний год Украина набрала три балла в Индексе восприятия коррупции, всего у нас 33 балла из 100 возможных. И Украина занимает печальное 117 место среди 180 стран. Рост или уменьшение показателя до трех баллов считается статистически незначимым результатом. Большинство позитивного влияния на этот результат имели те изменил стране, которые происходили до весны прошлого года,

– отметил Боровик.

Так же 33 балла за прошлый год набрали Египет, Эсватини (Свазиленд), Непал, Сьерра-Леоне и Замбия. Среди соседних стран больше Украины имеют почти все, Молдова имеет 34 балла, Беларусь 47 баллов. Зато мы опережаем Россию, которая имеет 30 баллов.

Лидеры Индекса восприятия коррупции в 2020 году не изменились — это Дания и Новая Зеландия, набравшие по 88 баллов. В конце списка остаются Сомали (12), Южный Судан (12) и Сирия (14).

Стоит также добавить, что Индекс восприятия коррупции, он не показывает уровень коррупции, он показывает, как воспринимают коррупцию в стране.

В Transparency International также говорят, что большинство стран практически не достигло прогресса в борьбе с коррупцией за последнее десятилетие. К тому же, более чем две трети исследованных стран набрали менее 50 баллов из 100, а средний балл по миру – лишь 43 балла.

Графика Transparency International Ukraine

Как менялся рейтинг Украины в Индексе восприятия коррупции:

2013 год – 25 баллов

2014 год – 26 баллов

2015 год – 27 баллов

2016 год – 29 баллов

2017 год – 30 баллов

2018 год – 32 балла

2019 год – 30 баллов

2020 год – 33 балла

Что повлияло на рост Украины в индексе

На рост Украины в рейтинге повлияли следующие факторы:

запуск Высшего антикоррупционного суда;

перезапуск Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции;

антикоррупционные изменения, внедренные во время "турборежима" Верховной Радой осенью 2019 года;

тестовый запуск НАПК электронного реестра отчетности политических партий;

антикоррупционные инициативы правительства Алексея Гончарука;

малая приватизация.

Риски, которые могут негативно повлиять на Индекс восприятия коррупции в 2021 году это:

задержка с имплементацией судебной реформы;

попытки нивелировать достижения в сфере публичных закупок;

давление на антикоррупционные институты;

рост количества нападений на общественных активистов, отсутствие наказания виновных в нападениях.

Что поможет снизить уровень коррупции

Эксперты дали рекомендации на 2021 год, которые помогут снизить уровень коррупции, для этого нужно:

сформировать профессиональную и независимую судебную реформу;

обеспечить независимость и способность антикоррупционной инфраструктуры;

ввести прозрачное и подотчетное управление публичными активами и гарантировать дальнейшее развитие сферы закупок.

Екатерина Рыженко, руководитель юридического отдела ІТ Украина, говорит, что необходимо разблокировать и подготовить объекты к приватизации, также нужно максимально открыть реестры объектов государственной собственности. Кроме этого, надо продолжать внедрять международные стандарты в сфере закупок.

Прошлый год нам подтвердил, что отсутствие независимой и профессиональной судебной ветви власти многие реформаторские усилия сводит на нет. Надо обратить внимание на реформу высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Надо наконец ликвидировать Окружной административный суд Киева,

– отметила Рыженко.