Агрессивный маркетинг и коррупция есть даже в сфере похоронных услуг. Журналисты проанализировали, как работает похоронная сфера во многих регионах.

Нюансы есть, но в целом ситуация с навязыванием частных похоронных услуг характерна для всей страны. В разгар пандемии у коллеги Bihus.Info умерла родственница и врач скорой помощи оставил ее семье телефон якобы сотрудника киевского морга и сказал – звонить ему.

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Однако о том, что на самом деле этот номер приведет к ФЛП, который выставит "космический" прайс за каждое свое ритуальное движение, врач не сказал. Дальше был огромный счет, на десятки тысяч гривен, слово "стоп" самим себе и поиск альтернативных услуг от города.

Это стало поводом рассказать, как медики и полиция сотрудничают с частными погребальными компаниями. Иногда ситуация складывается так, что эти частники "магическим" способом узнают телефоны родственников умершего и сами начинают им названивать, или вообще приходят домой, чтобы воспользоваться моментом, пока те растеряны и потрясены горем.

Примеры навязывания услуг

В 2019 году у Андрея Мечева после продолжительной болезни умер отец, скорую медицинскую помощь вызвали сразу.

Я сразу объяснил, что нам нужна бригада для констатации смерти – положил трубку и сразу вызвал полицию. Как только я положил трубку – раздался звонок,

– рассказал мужчина.

Он вспомнил, что ему звонили якобы с ритуальной конторы и говорили, мол, давайте мы вам поможем, сейчас может подъехать человек, разобраться с полицией и скорой, со всеми справками, и отвезти тело отца на Оранжерейную – улицу в Киеве, где расположен коммунальный морг.



Андрею Мечеву звонили из ритуальной конторы / Фото Bihus.Info

За следующие 15 минут Андрею позвонили еще дважды с такими же предложениями. Была ли это одна и та же фирма, или разные – он даже не выяснил, но свои ощущения запомнил хорошо.

По ощущениям, это было такое моральное давление. В таких ситуациях на родственников человека – банальное давление,

– рассказал Андрей Мечев.

Другая ситуация – у жены Игоря Поснова умерла бабушка, тогда сама полиция уже на месте начала навязывать ему платные услуги предпринимателей. По его словам, приехали сотрудники полиции и начали сразу же вести к тому, что нужно везти тело в платный морг. В то же время они настаивали на том, что не существует на Оранжерейной государственного морга.

"Уже через полчаса эти "ходоки" пришли с предложениями своих платных услуг. Нагло "валили" в дверь – просто голову опустили и "валили" в квартиру", – рассказал Игорь Поснов.

Семье журналистки Bihus.Info Марии Землянской контакт похоронного ФЛП подсунул врач скорой, но сказал, что это номер сотрудника столичного морга.

В нашем случае это был врач, который дал контакты человека. Он сказал, что это – работник киевского морга и не уточнял. Мы понимали, что это будут платные услуги, но мы не понимали порядок цен,

– рассказала Землянская.

После телефонного разговора, через 15 минут, дома у журналистки уже был "агент". Потом выяснилось, что его приезд стоил 550 гривен.



Семье Марии Землянской контакт похоронного ФЛП подсунул врач / Фото Bihus.Info

Схемы сотрудничества медиков и полиции

Во всех трех историях родственники умерших позвонили в "скорую" и полицию – сделали все правильно. Однако дальше те начали навязывать собеседникам конкретные похоронные предприятия, частные, или вообще просто слили частникам номера и адрес этих родственников, за их спиной.

Это – давно отработанные схемы сотрудничества медиков и полиции с частными ритуальными службами. Эти схемы работают, потому что к смерти не готовятся, садясь за анализ рынка ритуальных услуг, иногда родственники просто не знают, куда обращаться и здесь – врачи или полиция подсказывают растерянным людям прямые контакты или сами ритуальщики появляются на пороге.

На первый взгляд – спасение, на второй – "развод" на деньги. На эти схемы обращали внимание даже в Антимонопольном комитете. Госуполномоченная комитета 2015 – 2019 годов Агия Загребельская рассказала, что соответствующие лица, получая вызов о смерти человека, могут сразу передавать эту информацию дельцам из ритуальной компании – за определенное вознаграждение.

Если у вас случилось беда, первыми появится на пороге могут не работники правоохранительных органов, а прежде всего, например, работники ритуальной компании,

– сказала Загребельська.



На схемы в похоронной сфере обратили внимание в АМКУ / Скриншот с видео Bihus.Info

Давление на родственников умершего превращается чуть ли не в шантаж, это происходит даже тогда, когда человек умирает в больнице. Врачи говорят родным примерно такое: "Если вы не закажете у нас похоронные услуги, то справку о смерти, медицинское заключение, вы можете получить завтра".

"Люди понимают, что у них "срывается" похороны, что на завтра они уже должны похоронить, а завтра – только справку получат", – рассказал владелец похоронного дома Вадим Малиновский.

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Это делается для того, чтобы "вытряхнуть" кошелек "клиента", пользуясь его эмоциональным состоянием. Частные ритуальные компании накручивают цены, как ботофермы лайки и комментарии.

Реальные прайсы на ритуальные услуги

Журналистка Мария Землянская принесла реальные прайсы услуг ритуального частника и альтернативный чек от коммунальщиков. Разница в ценах настолько потрясающая, что сперва даже трудно было поверить.

Семья Марии должна была бы отдать ФЛП, которого подсунул врач скорой, 30 тысяч гривен и часть даже заплатила, пока не поняла, что с ценами происходит что-то совсем не то. В конце концов захоронение без частника сэкономило им более 15 тысяч гривен.



Прайсы услуг ритуального частника значительно отличаются от коммунальных / Скриншот с видео Bihus.Info

"Первое, что вызвало у меня дикое возмущение – это справка о регистрации смерти. Это выдается в Государственном отделе регистрации смерти, совершенно бесплатная справка, за которой обычно приходят родственники умершего человека. Она делается минут 10 и этот агент предложил нам сделать эту услугу за 800 гривен", – рассказала журналистка.

То же – место на кладбище, которое в этом агентстве предлагали за 6 тысяч, то в конце концов семья журналистки за него заплатила примерно 2,5 тысячи гривен.

В тот момент, когда мы начали спрашивать, почему такие расхождения в ценах, ничего другого этот агент не нашел, как использовать такие эмоциональные вещи. Он начал говорить, что если что-то не устраивает и мы недовольны его услугами, он привезет бабушку нам домой,

– рассказала Мария Землянская.

Даже не знаю, что в этой истории озадачивает больше – что частник сам напросился приехать, чтобы просто посмотреть на покойника, еще и потом вписал это в счет, или то, что звонить этому "дельцу" родственникам сказал врач.

То есть врач гарантировал им двойной тариф на расходы из-за смерти близкого человека.

Правила сотрудничества с навязанными частниками

Перед тем, как сотрудничать с навязанными частниками, нужно помнить, что своих моргов у них, как правило, нет. Они повезут тело в коммунальный морг, но возьмут деньги за все.

Если обратиться в тот же коммунальный морг напрямую, то определенное количество услуг будет вообще бесплатно. Санитары должны бесплатно одеть тело, вложить в гроб и выдать.

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Если полиция назначает вскрытие, оно тоже должно быть бесплатным. В таком случае, кстати, полиция и должна обеспечить перевозку тела в коммунальный морг. Так, часть услуг и в коммунальном морге – платная, а именно:

бальзамирование;

парикмахер;

косметолог;

хранение тела дольше трех суток.

Но, судя по чекам, стоят эти услуги у коммунальщиков как минимум вдвое дешевле, чем у частников.

Все вроде понятно на бумаге, но в реальности все становится очень сложным. Например, в Киеве коммунальные морги частично арендуют те же частники. То есть можно прийти в коммунальный морг, быть уверенным, что вы общаетесь с санитаром, но на самом деле общаться с представителем фирмы.



Коммунальные морги частично арендуют частники / иллюстрационное фото / velesritual.com

Тогда же коммерция просто феерично вплетается в бесплатные услуги. По словам Агии Загребельской, есть случаи, когда санитары морга по совместительству работают в ритуальной компании, или наоборот – работники ритуальной компании по совместительству работают в морге.

Конкуренция в сфере ритуальных услуг

Где платное, а где бесплатное – уже и не разберешь. Да и вряд ли в такой ситуации кто-то будет иметь силы разбираться, а коммунальные морги и отделения больниц тем временем превращают просто в магазины и похоронные бюро.

Они размещают эти ритуальные товары там, понимаете, отделение как будто превращается в ритуальный магазин или что-то такое,

– сказал доцент кафедры патологической анатомии НМУ им. Богомольца Петр Кузык.

В больнице больные могут из окон слышать, как им раздается похоронный марш, ведь ход начинается прямо из отделения. И это – только прямые последствия такого "рынка", а есть еще и побочные эффекты.

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Рынок похоронных услуг – очень специфический, конкуренция здесь имеет свои философские особенности. Госуполномоченная Антимонопольного комитета 2015 – 2019 годов Агия Загребельська рассказала, что конкуренция на ритуальном рынке между компаниями происходит не благодаря их стоимости или качеству.

Конкуренция происходит фактически в отношении того, кто имеет больше коррупционных связей в правоохранительных органах и у кого больше коррупционных связей среди медицинских работников.

И еще – у кого больше боеприпасов. Похоронники арендуют морги именно в отделениях больниц и они становятся полем боя.

В Киеве это приводило к тому, что просто сжигали отделения. Ну вот одна фирма арендовала, другая хотела тоже там арендовать. Поэтому туда просто забросили коктейль Молотова,

– рассказал Петр Кузик.

Схемы похоронных компаний

Почти все собеседники Bihus.Info не сговариваясь, назвали наиболее агрессивную похоронную фирму на рынке Киева: фирму "Петр Великий". Обидно, что руководительница фирмы не захотела общаться. В Министерстве здравоохранения и Национальной полиции Bihus.Info также не захотели рассказать, делают ли что – то для того, чтобы их работники не сливали похоронщикам информацию об умерших – проигнорировали запросы о комментариях.

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А зря, это ведь не только о моральной стороне вопроса, это еще и о нарушении закона. По словам Агии Загребельской, фактически – это коррупция, когда за сообщение отдельной информации, которая стала известна этому медицинскому работнику или работнику правоохранительных органов в связи с выполнением своих должностных обязанностей – они получают за распространение этой информации определенное вознаграждение.

О том, что делать в случае навязывания ритуальных услуг и какой должна быть реакция государства – в программе.