Фракция партии "Слуга народа" в 2021 году не будет устраивать новогодний корпоратив из-за сложных эпидемиологической и экономической ситуаций в Украине. Впрочем, их помощники сами будут решать, проводить ли им празднование.

Народные депутаты могут отпраздновать Новый год с семьей, или же, не нарушая карантинных требований, со своими помощниками. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает "Укринформ".

Актуально Как Зеленский встретит Новый год: первые детали от Мендель

Ни о каких корпоративах речь не идет сейчас, учитывая ситуацию эпидемиологическую и экономическую в стране. Мы можем просто даже не пожать, а кулачками друг другу так сделать в последний рабочий день этого месяца в пленарном зале,

– сказал Корниенко.

По его словам, помощники народных депутатов будут сами решать, проводить ли какие-то мероприятия перед новогодними праздниками. Впрочем парламентарии будут рекомендовать им соблюдать карантинные требования.

Что будет делать Зеленский на Новый год