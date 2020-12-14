Корпоратива не будет: "слуги народа" отказались от новогоднего праздника
Фракция партии "Слуга народа" в 2021 году не будет устраивать новогодний корпоратив из-за сложных эпидемиологической и экономической ситуаций в Украине. Впрочем, их помощники сами будут решать, проводить ли им празднование.
Народные депутаты могут отпраздновать Новый год с семьей, или же, не нарушая карантинных требований, со своими помощниками. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает "Укринформ".
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Ни о каких корпоративах речь не идет сейчас, учитывая ситуацию эпидемиологическую и экономическую в стране. Мы можем просто даже не пожать, а кулачками друг другу так сделать в последний рабочий день этого месяца в пленарном зале,
– сказал Корниенко.
По его словам, помощники народных депутатов будут сами решать, проводить ли какие-то мероприятия перед новогодними праздниками. Впрочем парламентарии будут рекомендовать им соблюдать карантинные требования.
Что будет делать Зеленский на Новый год
- По словам пресс-секретаря президента Владимира Зеленского, у главы государства на праздники будет "короткий отпуск".
- Однако он останется на связи и при необходимости будет работать.
- Сейчас Зеленский готовится к записи праздничного обращения.
- Вскоре глава государства и первая леди Елена Зеленская зажгут главную елку страны.
- Заметим, 2020 год президент встретил в украинских Карпатах. Тогда его заметили на горнолыжном курорте "Буковель".
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