Ужасная авария с тремя погибшими произошла ночью 22 марта в Коростышеве Житомирской области. По данным полиции ДТП спровоцировал водитель Volkswagen.

Как выяснили правоохранители, в результате аварии погибли 20-летний владелец "немца", старший от него на год пассажир и 16-летняя девушка, которая также находилась в салоне Volkswagen.

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Еще одного пассажира легковушки госпитализировали со значительными травмами медики скорой.

Влетел в грузовик после столкновения с Chevrolet

Согласно материалам уголовного дела, авария произошла на улице Киевской в Коростышеве около 1:00 ночи 22 марта.

Владелец Volkswagen на огромной скорости задел легковушку, после чего его машина стала неуправляемой.

Машину немецкого производства отбросило в припаркованный на обочине грузовик DAF.

В результате столкновения на месте погибли водитель и еще двое пассажиров легковушки.

Водитель Chevrolet не пострадал.

Все погибшие – жители Коростышева. У травмированного пассажира медики зафиксировали 1,99 промилле алкоголя в крови. Вполне вероятно, что водитель Volkswagen также находился в состоянии опьянения. Это выясняют эксперты.

По факту смертельной аварии открыли уголовное производство. Однако наказать за него, скорее всего, никого не смогут, поскольку предполагаемый виновник погиб.

Смотрите видео ужасного ДТП на Житомирщине: