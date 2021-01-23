В Коростене, в Житомирской области, мужчина убил женщину с которой вместе проживал. После этого он покончил с собой.

В полицию поступило сообщение, что 22 января обнаружили тело погибшей. Об этом сообщили на официальной странице правоохранителей Житомирской области.

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Убил женщину в Коростене

Тело женщины соседи нашли утром в подъезде дома. Ее личность сразу установили. Погибшей было 30 лет.

Эксперты осмотрели место происшествия. Они показали, что пострадавшей нанесли много резаных ран, это и привело к смерти.

Мы узнали, что женщина проживала в этом же подъезде, на втором этаже в квартире сожителя. Однако двери в жилище никто не открывал, а они были заперты изнутри. Мы попали через балкон, чтобы установить все обстоятельства убийства,

– рассказал начальник Коростенского районного управления полиции Дмитрий Гаращенко.

Затем мужчина совершил самоубийство

Кроме этого, обнаружили и причастного к ее убийству. Им оказался сожитель. Тот покончил жизнь самоубийством в соседней комнате. Через несколько дней ему должно было исполниться 35 лет.

Внимание. Обстоятельства гибели сожителей пока расследуют. Предварительно: мужчина нанес женщине ножевые ранения, а когда она выбежала из квартиры, тогда он наложил на себя руки.