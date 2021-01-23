Убил сожительницу, а затем совершил самоубийство: ужасные подробности расправы на Житомирщине
В Коростене, в Житомирской области, мужчина убил женщину с которой вместе проживал. После этого он покончил с собой.
В полицию поступило сообщение, что 22 января обнаружили тело погибшей. Об этом сообщили на официальной странице правоохранителей Житомирской области.
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Убил женщину в Коростене
Тело женщины соседи нашли утром в подъезде дома. Ее личность сразу установили. Погибшей было 30 лет.
Эксперты осмотрели место происшествия. Они показали, что пострадавшей нанесли много резаных ран, это и привело к смерти.
Мы узнали, что женщина проживала в этом же подъезде, на втором этаже в квартире сожителя. Однако двери в жилище никто не открывал, а они были заперты изнутри. Мы попали через балкон, чтобы установить все обстоятельства убийства,
– рассказал начальник Коростенского районного управления полиции Дмитрий Гаращенко.
Затем мужчина совершил самоубийство
Кроме этого, обнаружили и причастного к ее убийству. Им оказался сожитель. Тот покончил жизнь самоубийством в соседней комнате. Через несколько дней ему должно было исполниться 35 лет.
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