По состоянию на 28 декабря из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 57,1 миллиарда гривен. Всего же в коронавирусном фонде было 72 миллиардов гривен.

Из них на здравоохранение использовали 14,7 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина. Важно Почему Минздрав не использовал даже половины денег из коронавирусного фонда Куда ушли деньги 84 миллиона гривен использовали на закупку аппаратов ИВЛ

почти 2 миллиарда гривен – на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения;

1,5 миллиарда гривен направили местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом;

5,5 миллиарда гривен – на повышение надбавок и доплат медицинским работникам;

12,8 миллиарда гривен направили на социальную защиту Обратите внимание! В то же время на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог потратили 24,9 миллиарда гривен. Коронавирусный фонд: что об этом известно Этот фонд экстренно создали весной 2020 года. Он должен был помочь государству бороться с пандемией коронавируса.

Сначала коронавирусный фонд составлял 65,7 миллиарда гривен. А потом его увеличили до 72 миллиардов гривен.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что в 2021 году Украина будет иметь резервный фонд для борьбы с коронавирусом. Его будут наполнять не напрямую из госбюджета, а с помощью тех ресурсов, которые будет получать государство.