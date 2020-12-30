Из коронавирусного фонда использовали почти 80% средств: сколько еще осталось
По состоянию на 28 декабря из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 57,1 миллиарда гривен. Всего же в коронавирусном фонде было 72 миллиардов гривен.
Из них на здравоохранение использовали 14,7 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Важно Почему Минздрав не использовал даже половины денег из коронавирусного фонда
Куда ушли деньги
- 84 миллиона гривен использовали на закупку аппаратов ИВЛ
- почти 2 миллиарда гривен – на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения;
- 1,5 миллиарда гривен направили местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом;
- 5,5 миллиарда гривен – на повышение надбавок и доплат медицинским работникам;
- 12,8 миллиарда гривен направили на социальную защиту
Коронавирусный фонд: что об этом известно
- Этот фонд экстренно создали весной 2020 года. Он должен был помочь государству бороться с пандемией коронавируса.
- Сначала коронавирусный фонд составлял 65,7 миллиарда гривен. А потом его увеличили до 72 миллиардов гривен.
- Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что в 2021 году Украина будет иметь резервный фонд для борьбы с коронавирусом. Его будут наполнять не напрямую из госбюджета, а с помощью тех ресурсов, которые будет получать государство.
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