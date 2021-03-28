За минувшие сутки, 27 марта, COVID-19 обнаружили у 115 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Из них в больницы госпитализировали 21 человека.

В пресс-службе Командования Медицинских сил ВСУ ежедневно информируют об эпидемической ситуации. По состоянию на 28 марта, 2 632 военных болеют коронавирусом.

Обратите внимание Двое военных ВСУ умерли от осложнений COVID-19

Всего за время пандемии от коронавируса выздоровел уже 18 027 военнослужащих Вооруженных сил Украины. К сожалению, 55 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Сейчас на самоизоляции через COVID-19 находятся 777 работников ВСУ.

Вакцинация против COVID-19 в ВСУ: последние новости

С начала вакцинации прививки против коронавируса уже получили 18 617 военных. Они прививались одной дозой вакцины.

Из них 2 138 – это военные медики. За минувшие сутки, 27 марта, прививали от коронавируса еще 440 человек.

Какова ситуация с COVID-19 в Украине