Коронавирус в ВСУ: за сутки заболели еще 115 военных
За минувшие сутки, 27 марта, COVID-19 обнаружили у 115 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Из них в больницы госпитализировали 21 человека.
В пресс-службе Командования Медицинских сил ВСУ ежедневно информируют об эпидемической ситуации. По состоянию на 28 марта, 2 632 военных болеют коронавирусом.
Обратите внимание Двое военных ВСУ умерли от осложнений COVID-19
Всего за время пандемии от коронавируса выздоровел уже 18 027 военнослужащих Вооруженных сил Украины. К сожалению, 55 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Сейчас на самоизоляции через COVID-19 находятся 777 работников ВСУ.
Вакцинация против COVID-19 в ВСУ: последние новости
С начала вакцинации прививки против коронавируса уже получили 18 617 военных. Они прививались одной дозой вакцины.
Из них 2 138 – это военные медики. За минувшие сутки, 27 марта, прививали от коронавируса еще 440 человек.
Какова ситуация с COVID-19 в Украине
- В Украине все еще остается высокая заболеваемость коронавирусом. В течение суток, 27 марта, инфицировались 11 932 человека, среди них 564 ребенка и 181 медработник.
- От осложнений болезни умерли 203 пациента.
- Больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской (1 150), Днепропетровской (1 083) и Львовской (905) областях.
Поделиться новостью