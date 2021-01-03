Коронавирус в ВСУ: за сутки зарегистрировали рекордно низкое количество новых больных
За минувшие сутки в Украине выявили всего 10 новых случаев заболевания COVID-19 среди бойцов ВСУ. Сразу 6 из них пришлось госпитализировать.
По состоянию на 3 января COVID-19 болеют 1 756 человек. Об этом сообщили в фейсбуке командования Медицинских сил.
Важно Коронавирус в Украине 3 января: за сутки обнаружили 4 576 новых больных
С начала пандемии болезнь преодолели 12 422 бойца ВСУ, летальных исходов – 38. Сейчас на изоляции находятся 312 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 25 человек.
Что известно о госпитализированных
- Мукачевский военный госпиталь – 4 военнослужащих;
- 66 военный мобильный госпиталь – 2 военнослужащих.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
Между тем на лечении дома под наблюдением врачей находятся 4 человека. За их состоянием здоровья следят врачи Киевской, Ивано-Франковской, Николаевской и Донецкой областей.
Поделиться новостью