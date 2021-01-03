За минувшие сутки в Украине выявили всего 10 новых случаев заболевания COVID-19 среди бойцов ВСУ. Сразу 6 из них пришлось госпитализировать.

По состоянию на 3 января COVID-19 болеют 1 756 человек. Об этом сообщили в фейсбуке командования Медицинских сил.

Важно Коронавирус в Украине 3 января: за сутки обнаружили 4 576 новых больных

С начала пандемии болезнь преодолели 12 422 бойца ВСУ, летальных исходов – 38. Сейчас на изоляции находятся 312 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 25 человек.

Что известно о госпитализированных

Мукачевский военный госпиталь – 4 военнослужащих;

66 военный мобильный госпиталь – 2 военнослужащих.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Между тем на лечении дома под наблюдением врачей находятся 4 человека. За их состоянием здоровья следят врачи Киевской, Ивано-Франковской, Николаевской и Донецкой областей.

Обратите внимание! В медицинском штабе отмечают, что чаще всего коронавирус распространяется во время эпизодических встреч военных и работников ВСУ с самыми близкими людьми. Поэтому просят не подвергать себя и свою семью опасности.