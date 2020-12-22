Коронавирус у Макрона протекает с осложнениями: ему трудно дышать – СМИ
Инфицированный коронавирусом президент Франции Эммануэль Макрон находится в стабильном состоянии. Правда, по данным СМИ, болезнь протекает с осложнениями.
Состояние здоровья Эммануэля Макрона: свежие данные
Сейчас французский президент имеет возможность работать дистанционно. Делает он это из своей загородной резиденции Лантерн в Версале. В частности, 21 декабря принял участие в заседании правительства Франции. Об этом сообщает BFM TV.
К теме Зеленский отреагировал на COVID-19 у Макрона: что сказал президент
Как рассказал представитель правительства Франции Габриэль Атталь, по оценке главного врача Елисейского университета, у Макрона все еще есть симптомы COVID-19. В то же время неназванный чиновник убеждает, что президент Франции – истощенный болезнью. Она протекает с осложнениями, в частности ему трудно дышать.
Коронавирус у Макрона: главное
- Болезнь у французского президента обнаружили 17 декабря. ПЦР-тест сделали после появления первых симптомов.
- Сразу после этого он пошел на самоизоляцию.
- Впоследствии стало известным, что его состояние стабилизировалось. В то же время остались следующие симптомы: кашель, ломота в теле и усталость.
- Из-за контакта с Макроном отправился на самоизоляцию премьер-министр Франции Жан Кастекс.
Поделиться новостью