Инфицированный коронавирусом президент Франции Эммануэль Макрон находится в стабильном состоянии. Правда, по данным СМИ, болезнь протекает с осложнениями.

Состояние здоровья Эммануэля Макрона: свежие данные

Сейчас французский президент имеет возможность работать дистанционно. Делает он это из своей загородной резиденции Лантерн в Версале. В частности, 21 декабря принял участие в заседании правительства Франции. Об этом сообщает BFM TV.

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Как рассказал представитель правительства Франции Габриэль Атталь, по оценке главного врача Елисейского университета, у Макрона все еще есть симптомы COVID-19. В то же время неназванный чиновник убеждает, что президент Франции – истощенный болезнью. Она протекает с осложнениями, в частности ему трудно дышать.

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Болезнь у французского президента обнаружили 17 декабря. ПЦР-тест сделали после появления первых симптомов.

Сразу после этого он пошел на самоизоляцию.

Впоследствии стало известным, что его состояние стабилизировалось. В то же время остались следующие симптомы: кашель, ломота в теле и усталость.

Из-за контакта с Макроном отправился на самоизоляцию премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Заметим! Согласно данным СНБО, по состоянию на 21 декабря во Франции коронавирусом инфицировались более 2,5 миллиона человек. В то же время выздоровели более 190 тысяч пациентов. Сейчас болеют почти 2,3 миллиона человек. За все время эпидемии умерли более 61 тысячи человек.