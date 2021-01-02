2020 год был богатым на ложные или искаженные новости и ошибочные теории заговора. Не только те, которые касались пандемии и путей борьбы с ней.

Какие фейки пользовались наибольшей популярностью – читайте в материале 24 канала.

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Коронавирус и мировой заговор

Несомненным мировым лидером фейкотворчества в 2020 году стала пандемия COVID-19. О коронавирусе распространяли столько недостоверной информации, что детальный разбор всех фейков реализовать практически невозможно. Коронавирус возник из-за распространения 5G. COVID-19 придумали, чтобы организовать "Мировой электронный концлагерь". Коронавирус стал следствием заговора мировых лидеров, которій имел целью уменьшить численность населения на Земле. COVID-19 распространяют комары, кошки, собаки и бананы. Коронавирус создали в лабораториях НАТО и что он в итоге приведет к коллапсу Евросоюза. Билл Гейтс связан с пандемией COVID-19 и даже использует ее, чтобы получить контроль над человечеством.

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В Украине все эти фейки активно транслировались, иногда дополняясь местными теориями заговора. Как, например, призывы с 23:00 оставаться дома, потому что будет проходить дезинфекция с вертолетов. Особенно популярными у нас также были фейки, связанные с методами лечения коронавируса, которые нанесли немало вреда здоровью украинцев.

Они, в частности, утверждали, что:

Лекарство от коронавируса существует.

Курильщики не болеют COVID-19.

Чтобы выявить коронавирус, достаточно задержать воздух.

Чеснок, лук, имбирь или витамины защитят от COVID-19.

Люди со второй группой крови более уязвимы к коронавирусу.

Европейские исследования также показали, что по количеству созданных и распространенных фейковых сообщений о COVID-19 безусловное первенство удерживает Россия. Комментируя доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) о "кампании по дезинформации" относительно коронавируса SARS-CoV-2, в пресс-службе Еврокомиссии подтвердили "рост дезинформации из-за пределов ЕС, в том числе и из России".

Представитель ЕС Петер Стано при этом заметил, что Россия – не единственный источник дезинформации о коронавирусе, который вызывает заболевание COVID-19. А его коллега Иоганнес Барке добавил, что большую часть фейков генерируют и распространяют сами пользователи.

Вакцина от COVID-19 и чипирование

Прививка от коронавируса – еще одна популярная для мифотворчества тема. Одна из самых популярных теорий уверяла, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс хочет во время прививки вживить микрочипы миллиардам людей и таким образом сократить население Земли. Сам Гейтс, комментируя эти теории, говорил, что "безумные идеи беспокоят" и уверял, что с микрочипами он не имеет ничего общего. И вакцинация с микрочипами также никоим образом не связана.

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Довольно активно сетями распространялся фейк, что после прививки вакциной Pfizer у некоторых пациентов развился паралич Белла – неврит лицевого нерва. Никаких подтверждений эта новость не имеет. Так же, как и слухи о том, что вакцина Pfizer приводит к бесплодию у женщин или лейкозу у детей.

В Украине до сих новостей также добавилась серия ложных сообщений о якобы налаживании производства российской вакцины "Спутник V" в Харькове и готовности украинской власти закупать эту вакцину, которая не прошла надлежащих клинических испытаний.

Кроме того, популярной в украинских соцсетях стала новость, что законопроект № 4142 "О системе общественного здоровья" предусматривает "принудительную вакцинацию детей без согласия родителей". Авторы фейка также отмечали, что "имущество невакцинированных будет признано инфицированным и изъято". На самом деле проект не предусматривает никаких репрессий в отношении тех, кто не хочет вакцинироваться сам или вакцинировать своих детей.

Беременность Мендель от Зеленского

Летом сетями начали распространяться слухи о том, что пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель может быть беременна от главы государства. Новости об этом появлялись сразу из нескольких источников, однако особого внимания к себе не привлекали. Пока же Мендель на своих страницах в соцсетях не опровергала эту информацию, назвав ее неправдивой.

"В конце концов, какой бы ни была ситуация, такие вопросы личные. Поэтому распространение их для общественности свидетельствует о непрофессионализме. Часто такую ​​информацию распространяют ради рейтингов или дискредитации кого-то", – отметила она в одной из своих записей.

Позже она также назвала фейковой информацию о ее возможном заражении коронавирусом.

Лукашенко выдвинули на Нобелевскую премию мира

Фейк о том, что самопровозглашенного действующего президента Беларуси Александра Лукашенко выдвинули на Нобелевскую премию мира, распространил белорусский государственный телеканал "ОНТ". Это произошло после того, как в стране более месяца продолжались жестокие разгоны акций протеста силовиками.

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Впоследствии выяснилось, что этот фейк придумали журналисты сатирического новостного сайта "Панорама".

В фейковой новости отметили, что Лукашенко номинировала член президентского совета по развитию науки, доцентка БГПУ им. Максима Танка Галина Коваленко.

По ее мнению, Александр Лукашенко в 2020 году как действующий президент страны не допустил анархии, иностранной интервенции и гражданской войны. Достойный кандидат! – говорится в фейковой новости.

Целебная сода

Один из самых громких и самых странных скандалов года в области образования. В украинском учебнике по химии для девятиклассников написали, что сода имеет профилактические и лечебные свойства. В частности, в учебнике утверждают, что водный раствор соды следует пить для "профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчения кашля при простуде" и при других заболеваниях. При этом информацию взяли с сайта Всеукраинской ассоциации пенсионеров.

Разоблачение этого и других, пусть не таких вопиющих, но все же откровенных фейков, повлекло громкий скандал. В Минобразования на это ответили, что они считают такие фейки полезными. Мол, информация о влиянии пищевой соды на здоровье будет способствовать развитию критического мышления у учащихся.

Они объяснили, что информация в учебнике показана не как основная, а как вспомогательная с пометкой "Внимание!" и с оговоркой посоветоваться с врачом. Поэтому, в МОН заявили, что пока нет оснований для отмены из учебника грифа "рекомендовано министерством".

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Более того, министерство настаивает, что обычная сода обладает целебными свойствами. Они вспомнили нобелевского лауреата Отто Варбурга, который доказал, что одной из причин возникновения рака является "нарушение усвоения клетками кислорода из-за закисления организма". А обычная сода якобы может уменьшить влияние негативных факторов и восстановить кислотно-щелочной баланс, что "не дает развиваться бактериям, вирусам, грибкам и раковым клеткам". При этом в министерстве ссылаются на источники информации, которые нельзя считать достоверными.

Украинские терористы-"психопаты"

Летом 2020 года в Украине произошло несколько нападений, которые Министерство внутренних дел сразу назвало терактами.

21 июля Максим Кривош захватил в центре Луцка автобус с 13 заложниками. Он сам позвонил в полицию и заявил, что имеет с собой взрывчатку и автомат. Террорист требовал, чтобы ключевые украинские политики и олигархи выложили в своих социальных сетях признание о том, что они – "террористы в законе". А президент Зеленский должен был записать видео с рекомендацией посмотреть фильм "Земляне".

После того, как президент выполнил условие террориста, Кривош отпустил первых трех заложников. Примерно в 22:00 террорист сдался полиции, все люди были освобождены, никто не пострадал.

23 июля в Полтаве Роман Скрыпник при задержании достал гранату и угрожал ее взорвать. Тогда в заложники он взял полковника полиции. В течение дня правоохранители вели переговоры с Скрыпником, который хотел не идти в тюрьму. Через несколько часов террорист отпустил заложника и убежал в лес. Сотни силовиков с авиацией бесполезно 9 дней искали Скрыпника в лесах и полях Полтавщины. После девяти дней поисков правоохранители таки нашли террориста из Полтавы. 1 августа его ликвидировал снайпер.

В Киев 3 августа 32-летний уроженец Узбекистана Сухроб Каримов захватил помещение "Универсал банка" в ТЦ "Леонардо". Когда журналисты нескольких телеканалов вошли в помещение "Универсал банка", Каримов представился как "Я – Святой Дух, Господь Бог". А на вопрос о мотивации своих действий ответил: "А Вас все устраивает в жизни? Да все не так, люди".

Сначала единственным требованием злоумышленника была встреча со СМИ. Далее он просил о 40 тысячах гривен. Еще одним требованием были кофе и сигареты. После встречи с журналистами начались и политические требования. Он требовал задержать представителей власти.

На разных этапах этих историй от правоохранителей звучали заявления о том, что злоумышленники имеют определенные психические расстройства. Затем эти заявления опровергались. Как отметила в комментарии 24 каналу психиатр Тина Берадзе, такая склонность называть душевнобольными всех преступников, которые оказываются в центре внимания, является очень опасной. Она подчеркнула, что террористы не бывают психически больными. По ее словам, чтобы удерживать людей 12 часов или захватить отделение банка, нужен интеллект. Душевно больные люди не в состоянии этого сделать.

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У террористов совсем другая психология, это – отдельная наука. Такие заявления дают им возможность избежать ответственности и приводят к стигматизации людей, которые действительно нуждаются в помощи специалистов.

Проститутки Майдана

Фейковая новость о том, что во время Революции достоинства на Майдане Независимости якобы собирались проститутки не новая – она появилась еще в 2013-2014 годах. Однако именно в 2020 году журналисты выяснили, как она возникла.

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Журналисты Bihus.Info опубликовали переписку одиозного нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского за 2013 – 2014 годы с представителями медийных структур времен президентства Виктора Януковича.

В переписке Дубинский предлагает собственные сценарии, чтобы дискредитировать Революцию Достоинства. В частности он хочет, чтобы вместе с подставными проститутками на Майдане задержать несколько "реальных дяди с Буска", которым "захотелось любви". Дубинский эти фейки продюсировал по заказу ближайшего окружения экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

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Дубинский подтвердил Bihus.Info, что до сих пор пользуется этой почтой. Однако возразил, что вел из нее обсуждение кампании против Евромайдана в интересах Клименко.