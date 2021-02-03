Нет более странной ситуации сейчас, чем ситуация с коронавирусом.

Источник: сайт 24 канала

У нас во временно оккупированном Луганске он как бы есть и его как бы нет. Посудите сами. В день вполне официально умирает 3-4 человека, о чем нам каждое утро сообщается в "официальных новостях". При этом выявляют болезнь у каких-то 15 – 30 человек и то не каждый день. Тоже вполне "официально", о чем можно прочесть во всех источниках.

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Коронавирус? Нет, "обычная пневмония"

Среди наших знакомых новый вирус коснулся очень многих, только выявляли его на стадии "обычной пневмонии", то не попадало в официальные отчеты по COVID-19. И течение заболевания, и его скорость были нетипичными – человек быстро заболевал, его состояние резко ухудшалось, течение болезни не было походим на предыдущие пневмонии, что человек списывал либо на возраст, либо на новый штамм.

Общим для всех было то, что лечиться приходилось за свой счет. В каждом случае диагноз был чем-то вроде теста на сплочение семьи, когда буквально все близкие подрывались в едином порыве бежать по всем аптекам, чтобы помочь найти и приобрести необходимые препараты.

Несколько реальных и очень печальных историй

В знакомой семье мужчина лег в больницу с крупной суммой денег, и его "ногами", сообщавшимися с аптеками, были медсестры. Жене ее родители запретили проведывать мужа, чтобы не ставить под угрозу ее собственное здоровье и безопасность.

В другой семье мужчина приехал на госпитализацию на личном автомобиле, затарившись по дороге продуктами, чтобы не рисковать здоровьем жены в общественном транспорте. И снова общим для всех было то, что лечение помимо стресса еще и огромное финансовое потрясение, к чему готовы далеко не все.

Суммы на лечение в среднем выходят от 20 000 до 40 000 тысяч рублей и выше. Покупать нужно буквально все – вату, шприцы, системы, медикаменты. От больницы только койка и руки персонала. И это вовсе не мало!

Нет денег – иди сразу на кладбище.

Если нет денег и нет тех, кто займет, рассчитывать можно только на какое-то особое везение. И болезнь для многих стала своего рода выборкой – состоятелен ли ты. Крепкая ли у тебя семья. Есть ли у тебя рядом те, кому ты дорог. Настолько ли ты друг, чтобы тебе заняли нужную сумму до твоего выздоровления.

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Очень плохо обстоит ситуация с карантинными ограничениями. Детские танцы в частных студиях работают, как и частные спортивные секции. В школе никто не носит масок, но их показательно хранят в рюкзаках. В магазинах разрешают не надевать масок, потому что от них все устали. И вирус будто бы есть, он коснулся каждую семью, но его вместе с тем нет, потому что от него устали, к нему привыкли, потому что о нем почти не говорят и почти не соблюдают мер безопасности.

Вирус стал не больше чем мифом, как и эта война, которая по прежнему уносит жизни и в которую не очень верят от того, что живут в ней все последние шесть лет.