В Германии рекорды смертности. И жесткие ограничения на Рождественские праздники.

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И только в Украине… И только в Украине вирус побежден, потому что заболеваемость падает. И на праздники у нас не будет ограничений.

Как Украине удается так "успешно бороться" с COVID-19

Казалось бы, как такое возможно? Неужели украинская медицина достигла таких невиданных высот? Или может дороги таки помогают от коронавируса? Вдруг это доказательство целебного свойства асфальта? Или скорые по украинскому асфальту летают со скоростью света и просто успевают всех спасти, опережая распространения вируса? Как вовремя мы построили 100500 киломметров новых дорог.

Но ответ дал президент. Он случайно проговорился в интервью американцам. И логично, что он знает ответ. Ведь именно к нему стекается весь поток данных. Он так и говорит – каждое утро получает смски от Степанова.

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Во всем виноват Чернобыль. Это особая украинская мутация.

И президент об этом прямо говорит. Вот его прямая цитата:

Зараз знизився відсоток смертності, це хороший сигнал, тому що коронавірус мутує, можливо, він слабшає або людський організм адаптується – тоді це маленький відсоток смертності.

И если во всем мире только вирус может мутировать, а для адаптации человеческого организма нужны века, то в Украине – недели. Казалось бы, как такое возможно? Может быть президент сморозил глупость? Но нет, тогда мы не могли объяснить статистику и карантин в режиме "після свят" или вынуждены были бы думать, что статистика сфальсифицирована, а режим карантина сделан ради рейтингов.

При чем здесь Чернобыль?

Но нет, Чернобыль же все объясняет. Он повлиял на Беларусь и Украину. И в итоге эти две страны могут себе позволить не бороться с вирусом. Потому что мутанты. Посмотрите на Лукашенко с автоматом, типичный мутант. И поэтому Беларусь вообще не вводила карантин. Не надо, если все мутанты. Батьке про это сразу доложили. А скорее всего, он перехватил какой-то секретный разговор из секретной лаборатории ЦРУ, где они проводили опыты над белорусами.

Мы с белорусами одной радиационной крови. Ветер дул в ту сторону, просто. Мы этого просто не замечаем. Мы к этому привыкли. Но радиация все изменила. Мы как те самые черепашки ниндзя, а Зеленский – наш учитель, Сплинтер, который ведет нас, мутантов, в светлое будущее. И может нам и вакцина не нужна вовсе? Ведь наши мутации опережают даже мутации вируса.

Интересно! Стало меньше случаев COVID-19: празднуем или ищем скрытую измену?

Вот вам и ответ. Надо просто внимательно слушать президента. И он все скажет. Он ведь простой человек. И не привык врать, как обычные политики. Он говорит правду даже тогда, когда не может. Когда ему запрещают. Но правда прорывается в свет. И все объясняет.

Источник: Facebook