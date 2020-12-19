Состояние здоровья Эммануэля Макрона, у которого диагностировали коронавирус, стабильное. У президента Франции все еще имеются симптомы болезни: кашель, ломота в теле и усталость.

О том, как чувствует себя французский лидер Эммануэль Макрон, сообщает Елисейский дворец.

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Состояние здоровья президента республики по сравнению с пятницей (18 декабря – 24 декабря) стабильное. У него все еще наблюдаются те же симптомы заболевания COVID-19: усталость, кашель, ломота в теле,

– говорится в сообщении.

Однако это не мешает главе Франции исполнять его обязанности.

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Французский лидер получил положительный тест на коронавирус 17 декабря. ПЦР-тест сделали после появления первых симптомов.

Президент Франции пробудет на самоизоляции неделю, продолжая работать дистанционно. Его жена также самоизолировалась.

Кроме того, из-за контакта с Макроном отправился на самоизоляцию премьер-министр Франции Жан Кастекс.

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Справка. Во Франции коронавирус диагностировали уже у 2,44 миллиона человек. С начала эпидемии, к сожалению, умерли более 60 тысяч французов. Преодолеть недуг удалось 182,6 тысячи местных жителей.