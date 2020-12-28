Острая политическая борьба между президентской командой и оппозицией может развернуться в Верховной Раде вокруг конституционных инициатив президента и отдельных его законопроектов.

Оппозиция VS власть: к чему готовится?

Оппозиционные силы также могут попытаться организовать референдум по народной инициативе, но по своей повестке. Борьба на "референдумном треке" может стать одной из политических интриг 2021 г. Однако оппозиция у нас идеологически неоднородна. Поэтому может быть конкуренция "референдумных инициатив" даже на оппозиционном поле.

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Острая политическая борьба между президентской командой и оппозицией может развернуться в Верховной Раде вокруг конституционных инициатив президента и отдельных его законопроектов.

Оппозиция попытается, при возможности, спровоцировать политический кризис и досрочные парламентские выборы, чтобы максимально ослабить главу государства и лишить его монопольного влияния на исполнительную власть.

Президент и правительство, естественно, будут стремиться к прямо противоположным целям – политической и социально-экономической стабилизации.

Исход этого противостояния между оппозицией и властью будет зависеть от степени глубины и остроты кризисных проблем, и от того насколько сильно они повлияют на общественные настроения и поведение элит. Если эпидемиологический и социально-экономический кризис окажется очень масштабным, то он может спровоцировать политические потрясения – от массовых протестных акций и тектонических процессов в парламенте до возможного кадрового обновления некоторых институтов центральной власти. Пока такой сценарий представляется относительно менее вероятным.

Если же президенту и правительству удастся удержать контроль над эпидемиологической и социально-экономической ситуацией, и страна выйдет из состояния эпидемии и экономического кризиса без больших проблем, то политические процессы будут развиваться в относительно менее конфликтном русле.

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Но весьма вероятно, что в этом противостоянии возникнет патовая ситуация, при которой ни президент Зеленский, ни его противники не получат решающего перевеса и вынуждены будут вести между собой затяжную позиционную войну на парламентских полях и в информационной сфере.

Источник: Facebook