Для большинства 2020-й ассоциируется прежде всего с пандемическим "черным лебедем", бесцеремонно ворвавшимся в нашу жизнь.

Михаил Дубинянский эксклюзивно для сайта 24 канала.

43% украинцев, опрошенных социологами, назвали эпидемию COVID-19 главным событием уходящего года. Еще 11% упомянули весенний карантин.

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Каким был бы 2020 год в Украине без COVID-19?

Поневоле возникает вопрос: а если бы этого неожиданного вмешательства не последовало? Если бы новый коронавирус не появился в результате случайной мутации? Насколько альтернативная Украина 2020-го отличалась бы от реальной?

Представим прошедший год без тысяч умерших от инфекции и сотен тысяч переболевших, без масок и карантина, без перекрытых границ и пышных похорон Геннадия Кернеса. Но с местными выборами, сменой правительства, Ермаком, Шмыгалем, Венедиктовой и Татаровым: поскольку выдвижение этих персонажей не имеет отношения к пандемии.

Главный внутриполитический тренд 2020 года в любом случае был бы неизменным: реванш системы и неспособность или нежелание президента Зеленского противиться этому реваншу. Более того, есть все основания полагать, что без пандемии саботаж реформ оказался бы еще беззастенчивее.

Главным стимулом для Банковой остается зависимость от западной поддержки, в том числе от сотрудничества с Международным валютным фондом. И чем хуже глобальная конъюнктура, тем эта зависимость выше. Как минимум два свершения уходящего года – вымученный рынок земли и антиколомойский закон – были реализованы вынужденно, когда весной 2020-го дела стали плохи, и украинскому руководству пришлось срочно выполнять условия МВФ. Не начнись коронакризис, не очутись Украина перед перспективой финансового краха, и мы могли бы не увидеть даже этих скромных реформаторских подвижек.

Что положительного принес уходящий год ?

Не будь пандемии, наше внимание в 2020-м было бы приковано к попыткам мирного урегулирования на Донбассе. Но, учитывая несовместимые позиции сторон, Киеву вряд ли удалось бы достичь большего, чем в реальности. Скорее наоборот.

Потому что 2020 год без коронавируса – это куда более сильная и уверенная в себе Россия.

Россия, не затронутая эпидемией, кризисом и паникой. Россия, которой не пришлось переносить юбилейный "парад Победы" и портить свой символический триумф. Россия, не пострадавшая от рекордного падения цен на энергоносители.

Словом, переговоры с Москвой давались бы еще тяжелее. Пожалуй, было бы затруднительно добиться даже относительного затишья, установившегося на Донбассе этим летом, – и во многом связанного с внутренними проблемами РФ.

Каким был бы 2020 для Зеленского если бы не пандемия

Сказалось бы отсутствие коронавируса в 2020-м на рейтинге украинского президента? Очевидно, да. Народное разочарование в Зеленском нарастало бы медленнее. Но популярность Зе снижалась бы все равно, а недовольство из-за локдауна или нехватки кислорода в больницах сменилось бы другими факторами. Чем спокойнее и комфортнее живет гражданин, тем выше его ожидания. Тем сильнее досада, если эти ожидания не сбываются. И тем болезненнее воспринимается любой откат назад.

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Например, угроза приостановки безвиза – в связи с атакой на антикоррупционные органы – имела бы еще больший резонанс, если бы в 2020 году безвиз полноценно работал, а не был фактически заморожен из-за глобальных ограничений…

Разумеется, история не знает сослагательного наклонения. Владимир Зеленский навсегда запомнит, как легко все складывалось в 2019-м, как трудно стало в 2020-м – но будет винить в собственных неудачах вспыхнувшую некстати пандемию. Но, возможно, Владимиру Александровичу стоит поблагодарить новый коронавирус: хотя бы за то, что по итогам 2020 года Банковой есть кого винить.