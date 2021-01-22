"Королю контрабанды" Альперину продлили меру пресечения: детали
Высший антикоррупционный суд на 2 месяца продлил меру пресечения одесскому бизнесмену Вадиму Альперину. Его обвиняют в махинациях на Одесской и Киевской таможнях.
Меру пресечения в виде процессуальных обязанностей продлили до 21 марта 2021 года, сообщили в пресс-службе ВАКС.
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Что обязан делать Альперин
- Бизнесмен должен прибывать к правоохранителям по первому вызову и не выезжать за границу без разрешения.
- Ему запрещено общаться с другими фигурантами дела.
- Кроме того, подозреваемый должен отдать паспорта и другие документы, которые позволяют выехать из Украины.
Дело Альперина: что известно
- Следствие утверждает, что Альперин создал организацию, которая ввозила в Украину товары по заниженной таможенной цене.
- В ноябре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро задержало таможенников и других людей, которые могут быть причастными к схеме.
- 27 ноября задержали и самого Альперина. Суд взял его под стражу с возможностью внесения залога.
- В апреле 2020 года за него внесли залог в размере 41,6 миллиона гривен.
- Кстати, "королем контрабанды" Альперина прозвали местные СМИ, а "крестным отцом контрабанды" его назвал президент Владимир Зеленский.
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