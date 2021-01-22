Высший антикоррупционный суд на 2 месяца продлил меру пресечения одесскому бизнесмену Вадиму Альперину. Его обвиняют в махинациях на Одесской и Киевской таможнях.

Меру пресечения в виде процессуальных обязанностей продлили до 21 марта 2021 года, сообщили в пресс-службе ВАКС. К теме НАБУ завершило расследование в отношении "короля контрабанды" Альперина Что обязан делать Альперин Бизнесмен должен прибывать к правоохранителям по первому вызову и не выезжать за границу без разрешения. Ему запрещено общаться с другими фигурантами дела. Кроме того, подозреваемый должен отдать паспорта и другие документы, которые позволяют выехать из Украины. Дело Альперина: что известно Следствие утверждает, что Альперин создал организацию, которая ввозила в Украину товары по заниженной таможенной цене.

В ноябре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро задержало таможенников и других людей, которые могут быть причастными к схеме.

27 ноября задержали и самого Альперина. Суд взял его под стражу с возможностью внесения залога.

В апреле 2020 года за него внесли залог в размере 41,6 миллиона гривен.

Кстати, "королем контрабанды" Альперина прозвали местные СМИ, а "крестным отцом контрабанды" его назвал президент Владимир Зеленский.