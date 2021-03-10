В Україні можуть створити музей російської пропаганди. Його метою буде показати людям, як працюють фейки та дезінформація.

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі одного з українських телеканалів розповів, що метою є створити великий міжнародний центр.

Актуально Росія намагається поширити пропаганду на Маріуполь і Нову Каховку, – Резніков

Він функціонуватиме за прикладом балтійських країн. Зокрема, Фінляндії.

За словами Ткаченка, майбутній Центр протидії дезінформації стане лише першою цеглиною майбутнього проєкту.

Це швидше центри просвітницькі, які моніторять, дозволяють викривати й показують, що таке, власне, дезінформація і фейки, щоб громадяни розуміли, в якому середовищі ми перебуваємо,

– наголосив Ткаченко.

Окрім того, політик заявив: "ми хочемо створити онлайн-музей російської пропаганди".

Центр протидії дезінформації: що відомо