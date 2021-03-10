Королівство фейків: в Україні може запрацювати музей російської пропаганди
В Україні можуть створити музей російської пропаганди. Його метою буде показати людям, як працюють фейки та дезінформація.
Источник:24 канал
Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі одного з українських телеканалів розповів, що метою є створити великий міжнародний центр.
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Він функціонуватиме за прикладом балтійських країн. Зокрема, Фінляндії.
За словами Ткаченка, майбутній Центр протидії дезінформації стане лише першою цеглиною майбутнього проєкту.
Це швидше центри просвітницькі, які моніторять, дозволяють викривати й показують, що таке, власне, дезінформація і фейки, щоб громадяни розуміли, в якому середовищі ми перебуваємо,
– наголосив Ткаченко.
Окрім того, політик заявив: "ми хочемо створити онлайн-музей російської пропаганди".
Центр протидії дезінформації: що відомо
- 9 березня у межах форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" Володимир Зеленський анонсував запуск роботи Центру протидії дезінформації.
- Президент зауважив, що це "має бути міжнародним хабом протидії дезінформації та протидії пропаганді в усьому світі".
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