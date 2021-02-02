В "Слуге народа" пока не определились, в каком формате будут сотрудничать с фракцией "Батькивщина". Александр Корниенко считает, что сначала следует договориться о базовых принципах совместной работы.

Источник: "Цензор.Нет"

О сотрудничестве с нардепами от "Батькивщины" в комментарии журналистам рассказал заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Читайте также "Слуга народа" может создать коалицию с "Батькивщиной": позиция Арахамии

Корниенко о сотрудничестве с Тимошенко

Это же не просто мы танцуем какой-то вальс вместе с другой партией. Надо определиться, что мы танцуем: вальс, танго, сальсу или контемпорари,

– отметил Корниенко.

По его словам, с Юлией Тимошенко в "слуг народа" есть много разногласий. В частности, она предлагает газ по 3 гривны и выступает против продажи земли, а "слуги" за продажу земли и за то, чтобы был рынок газа.

"У меня вопрос, что это за танец будет, чтобы не оказалось, что один партнер танцует танго, а другой вообще пробежку делает", – добавил заместитель председателя фракции "Слуга народа".

Он отметил, что следует договориться о принципах, по которым команды будут работать, а потом говорить о каком-то формате: коалиция или просто поддержка, или общее голосование, или просто поддержка законопроектов.

Корниенко подытожил, что "Слуга народа" сотрудничает с различными фракциями по различным вопросам и не формализуется какими-то соглашениями.

Обратите внимание "Приглашаю в гости, обнимаю": что объединяет Тимошенко и Ермака

Что этому предшествовало