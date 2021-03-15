Нардеп Александр Корниенко заявил, что Александр Дубинский, которого выгнали из партии "Слуга народа", в последнее время чувствовал определенные неудобства от того, что нужно соблюдать правила политсилы.

Глава правящей партии отметил, что Дубинский хотел проводить какие-то свои незапланированные конференции и принимать решения, которые не согласованы с руководством "Слуги народа". Об этом он сообщил во время брифинга.

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Поэтому мы ему открыли путь в большую или малую политику, как он уже решит. Теперь зеленый цвет не довлеет над господином Дубинским, дальше он может выбирать любой из других цветов,

– сказал народный депутат.

По его словам, есть и фиолетовые цвета "За майбутнє", и красные круглые – "Партия Шария".

Зеленский разговаривал с Дубинским неоднократно

Александр Корниенко отметил, что руководство "Слуги народа", а также президент Владимир Зеленский неоднократно общались с Дубинским перед тем, как принять решение об исключении его из фракции и партии.

Он добавил, что из всех этих разговоров "можно создать уже небольшой остросюжетный фильм где-то часа на два, может, сериал".

Обратите внимание! Скандального нардепа Александра Дубинского исключили из партии "Слуга народа". Соответствующее решение принял глава политсилы Александр Корниенко.

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