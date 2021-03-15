Зеленый цвет не довлеет над ним, – Корниенко об изгнании Дубинского из "Слуги народа"
Нардеп Александр Корниенко заявил, что Александр Дубинский, которого выгнали из партии "Слуга народа", в последнее время чувствовал определенные неудобства от того, что нужно соблюдать правила политсилы.
Источник:Pavlovsky News
Глава правящей партии отметил, что Дубинский хотел проводить какие-то свои незапланированные конференции и принимать решения, которые не согласованы с руководством "Слуги народа". Об этом он сообщил во время брифинга.
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Поэтому мы ему открыли путь в большую или малую политику, как он уже решит. Теперь зеленый цвет не довлеет над господином Дубинским, дальше он может выбирать любой из других цветов,
– сказал народный депутат.
По его словам, есть и фиолетовые цвета "За майбутнє", и красные круглые – "Партия Шария".
Зеленский разговаривал с Дубинским неоднократно
Александр Корниенко отметил, что руководство "Слуги народа", а также президент Владимир Зеленский неоднократно общались с Дубинским перед тем, как принять решение об исключении его из фракции и партии.
Он добавил, что из всех этих разговоров "можно создать уже небольшой остросюжетный фильм где-то часа на два, может, сериал".
Александр Дубинский: последние новости
- В январе 2021 года Дубинский попал в санкционный список США.
- Политику инкриминировали вмешательство в выборы американского президента.
- 19 января Офис генпрокурора открыл против Дубинского сразу 2 уголовных производства.
- 1 февраля нардепа исключили из фракции "Слуги народа".
- Дубинский создал новое межфракционное объединение. Об этом согласно регламенту во время пленарного заседания 4 марта объявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
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