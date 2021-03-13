Александр Корниенко заявил, что не может исключить Александра Дубинского из партии "Слуга народа". Такое решение должна одобрять областная организация партии.

Как партия будет исключать "засланных казачков"

Новый политический совет партии "Слуга народа" должен проводить оценку деятельности народных депутатов. Об этом заявил председатель политсилы Корниенко на съезде "слуг".

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По его словам, инициировать исключение депутата должны местные советы партии, а дальше политический совет будет проводь оценку деятельности чиновника.

Мы должны придерживаться принципов субсидиарности. Местные советы должны принимать ответственность за исключение таких людей в парламенте,

– заявил Корниенко.

Он добавил: "Касательно фракций, то мы обсудим принципы взаимодействия политического совета партии с фракцией парламента и советами партий в областях".

Почему не исключили Дубинского

Корниенко объяснил, что претензии к Дубинскому были во фракции, информирует НВ.

"Я проголосовал за исключение Александра из фракции. Из партии я не могу его исключить, потому что есть низовые организации", – подчеркнул глава партии.

Он добавил, что сам претензий к нардепу не имеет.

Обратите внимание! На съезде "Слуги народа" президент Владимир Зеленский заявил, постепенно очищает свою команду от "засланных казачков и случайных людей".

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