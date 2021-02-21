В начале февраля одиозного нардепа Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". Другие нардепы проголосовали за это решение, потому что "накипело".

Такое мнение озвучил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Вероятно, в случае с Дубинским "слуги" имели политическую волю и желания.

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По словам Корниенко, "Слуга народа" – молодая партия, у которой еще нет четкого механизма введения ответственности за некорректное или неправильное поведение.

Я думаю, что в обществе нет такой культуры, и наша партия – молодая и незрелая – к этому еще не пришла. Откровенно, ответственности нет ни у одной партии. Но ее нужно лелеять,

– согласился Корниенко.

Что касается кейса Дубинского, глава "Слуги народа" считает, что "много людей голосовало, потому что накипело уже". В то же время Корниенко не считает, что из исключения из фракции Дубинского есть угроза потери Киевской областной ячейки.

Он (Дубинский – 24 канал) до сих пор находится в партии и руководит ячейкой. И этот вопрос пока рассматривается. Это первая такая ситуация у нас, когда руководителя ячейки исключают из фракции в Верховной Раде,

– добавил он.

Корниенко отметил, что этот вопрос еще придется решить, правда, "пока непонятно как".

Обратите внимание! Дубинского могут отстранить от руководства "Слугой народа" в Киевской области. Партийцев будут собирать специально для рассмотрения именно этого вопроса.

Скандал вокруг Дубинского: главное

11 января США ввели санкции против Александра Дубинского. Его обвинили во вмешательстве в выборы президента Америки.

Санкции связаны с созданной Россией сетью зарубежного влияния. Дубинский, конечно, свою причастность к этой сети отрицал.

В "Слуге народа" начали говорить об исключении Дубинского из фракции на время расследования. 25 января Владимир Зеленский лично попросил Дубинского выйти фракции самостоятельно, однако тот отказался.

Впоследствии офис генпрокурора открыл против нардепа 2 уголовных производства.

1 февраля Дубинского все же исключили из фракции.



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