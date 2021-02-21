Потому что накипело: Корниенко объяснил, почему Дубинского исключили из фракции
В начале февраля одиозного нардепа Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". Другие нардепы проголосовали за это решение, потому что "накипело".
Источник:LB.ua
Такое мнение озвучил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Вероятно, в случае с Дубинским "слуги" имели политическую волю и желания.
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По словам Корниенко, "Слуга народа" – молодая партия, у которой еще нет четкого механизма введения ответственности за некорректное или неправильное поведение.
Я думаю, что в обществе нет такой культуры, и наша партия – молодая и незрелая – к этому еще не пришла. Откровенно, ответственности нет ни у одной партии. Но ее нужно лелеять,
– согласился Корниенко.
Что касается кейса Дубинского, глава "Слуги народа" считает, что "много людей голосовало, потому что накипело уже". В то же время Корниенко не считает, что из исключения из фракции Дубинского есть угроза потери Киевской областной ячейки.
Он (Дубинский – 24 канал) до сих пор находится в партии и руководит ячейкой. И этот вопрос пока рассматривается. Это первая такая ситуация у нас, когда руководителя ячейки исключают из фракции в Верховной Раде,
– добавил он.
Корниенко отметил, что этот вопрос еще придется решить, правда, "пока непонятно как".
Скандал вокруг Дубинского: главное
- 11 января США ввели санкции против Александра Дубинского. Его обвинили во вмешательстве в выборы президента Америки.
- Санкции связаны с созданной Россией сетью зарубежного влияния. Дубинский, конечно, свою причастность к этой сети отрицал.
- В "Слуге народа" начали говорить об исключении Дубинского из фракции на время расследования. 25 января Владимир Зеленский лично попросил Дубинского выйти фракции самостоятельно, однако тот отказался.
- Впоследствии офис генпрокурора открыл против нардепа 2 уголовных производства.
- 1 февраля Дубинского все же исключили из фракции.
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