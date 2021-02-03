Разделились на 2 большие группы – Корниенко об отношении "слуг народа" к санкциям против Козака
Во фракции "Слуг народа" нет единодушия относительно введения санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. По словам главы политсилы Александра Корниенко, из-за этого нардепы разделились на 2 большие группы: одна – полностью за, другая имеет свое мнение.
Источник: 24 канал
Об этом Корниенко сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.
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Они (нардепы от "Слуги народа" – 24 канал) разделились на две большие группы. Одна группа, думаю, – меньше, другая – больше. Большинство поддерживает решение СНБО и указ президента. Есть те, кто высказывались в чате со своей отдельной позицией,
– сказал Корниенко.
Специально заседание фракции из-за этого проводить не будут
Несмотря на разные мнения в партии, Корниенко не видит причины собирать из-за этого заседание фракции. Ведь решение уже принято и парламент на него влияния не имеет.
Однако политик не исключает, что тему санкций затронут на заседании "слуг народа" перед стартом следующей пленарной недели.
Санкции против Тараса Козака: коротко
- СНБО 2 февраля одобрил санкции против ближайшего соратника Виктора Медведчука – нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака. Они также касаются телеканалов Козака NewsOne, ZIK и "112 Украина".
- Воздержался лишь один член СНБО – спикер Дмитрий Разумков.
- Телеканалы Козака уже прекратили трансляцию.
- Президент Зеленский на совещании с представителями крупнейших украинских телеканалов заверил, что ни о каком наступлении на свободу слова не говорится.
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