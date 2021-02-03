Во фракции "Слуг народа" нет единодушия относительно введения санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. По словам главы политсилы Александра Корниенко, из-за этого нардепы разделились на 2 большие группы: одна – полностью за, другая имеет свое мнение.

Источник: 24 канал

Об этом Корниенко сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

К теме Таких каналов много, будут документы – будет реакция, – Данилов о санкциях против СМИ Козака

Они (нардепы от "Слуги народа" – 24 канал) разделились на две большие группы. Одна группа, думаю, – меньше, другая – больше. Большинство поддерживает решение СНБО и указ президента. Есть те, кто высказывались в чате со своей отдельной позицией,

– сказал Корниенко.

Специально заседание фракции из-за этого проводить не будут

Несмотря на разные мнения в партии, Корниенко не видит причины собирать из-за этого заседание фракции. Ведь решение уже принято и парламент на него влияния не имеет.

Однако политик не исключает, что тему санкций затронут на заседании "слуг народа" перед стартом следующей пленарной недели.

Санкции против Тараса Козака: коротко

СНБО 2 февраля одобрил санкции против ближайшего соратника Виктора Медведчука – нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака. Они также касаются телеканалов Козака NewsOne, ZIK и "112 Украина".

Воздержался лишь один член СНБО – спикер Дмитрий Разумков.

Телеканалы Козака уже прекратили трансляцию.

Президент Зеленский на совещании с представителями крупнейших украинских телеканалов заверил, что ни о каком наступлении на свободу слова не говорится.



Санкции против Тараса Козака / Инфографика 24 канала