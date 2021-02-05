Фракция "Слуга народа" готова поддержать любое решение Владимира Зеленского. В частности, выдвижение на второй президентский срок.

Источник: "Медуза"

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. И добавил, что сейчас Владимир Зеленский не сообщал о таком решении.

Читайте также Свежий президентский рейтинг: сколько украинцев поддерживают Зеленского

Корниенко назвал позицию фракции относительно возможного второго президентского срока Зеленского

По его словам, как только президент определится относительно того, будет ли баллотироваться на второй президентский срок, тогда он и уведомит фракцию.

Мы – его команда. И поддержим его в любом решении, а граждане будут определяться,

– отметил Корниенко.

Он также отметил, что хотел бы отойти от спекуляций на теме второго срока.

Мол, это отвлекает от более актуальных для Украины вопросов, связанных с экономикой и войной.

"Нам точно есть чем заняться, кроме обсуждения спекуляций", – подытожил глава партии "Слуга народа".

Что известно о вероятном выдвижении Зеленского на второй срок