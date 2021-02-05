"Слуга народа" поддержит любое решение, – Корниенко о втором сроке Зеленского
Фракция "Слуга народа" готова поддержать любое решение Владимира Зеленского. В частности, выдвижение на второй президентский срок.
Источник: "Медуза"
Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. И добавил, что сейчас Владимир Зеленский не сообщал о таком решении.
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Корниенко назвал позицию фракции относительно возможного второго президентского срока Зеленского
По его словам, как только президент определится относительно того, будет ли баллотироваться на второй президентский срок, тогда он и уведомит фракцию.
Мы – его команда. И поддержим его в любом решении, а граждане будут определяться,
– отметил Корниенко.
Он также отметил, что хотел бы отойти от спекуляций на теме второго срока.
Мол, это отвлекает от более актуальных для Украины вопросов, связанных с экономикой и войной.
"Нам точно есть чем заняться, кроме обсуждения спекуляций", – подытожил глава партии "Слуга народа".
Что известно о вероятном выдвижении Зеленского на второй срок
- О возможной второй каденции Владимир Зеленский заговорил во время своей пресконференции 20 мая.
- Вторая каденция, встречи с Путиным и пленки Порошенко: главное из пресконференции Зеленского
- Он заявил, что сомневается, что одного президентского срока ему хватит для того, чтобы выполнить свои обещания. Поэтому глава государства готов подумать над тем, чтобы баллотироваться во второй раз.
- В декабре 2020 в одном из интервью первая леди Елена Зеленская рассказала, что ее муж не обсуждал с ней свой второй срок. Впрочем она убеждена, что это снова может стать для нее сюрпризом.
- В то же время, по словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, Владимир Зеленский определится со вторым сроком в конце своей каденции. И добавил, что о можно будет говорить тогда, когда станет понятно, успел ли президент выполнить обещания.
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