Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал информацию о возможной замене спикера Дмитрия Разумкова его заместителем Русланом Стефанчуком. Корниенко говорит, что это – из области слухов.

Председатель партии подчеркивает, парламент пока что эффективно работает, несмотря на слухи о кадровых перестановках.

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Корниенко говорит, что конфронтации нет

10 февраля обсуждали повестку дня на следующую неделю работы Верховной Рады, а не изменения в руководстве парламента.

Мы долго обсуждали те законы, которые беспокоят общество: "евробляхи", закон об оружии. Мы не обсуждали, кто кого хочет назначить или снять. То есть это пока действительно из области слухов,

– отметил Корниенко.

Политик уверяет, что никакой конфронтации между президентом и Разумковым, а также между Разумковым и другими членами фракции "Слуга народа" не видит.

То есть любые треугольники, квадраты и шестиугольники берите – всюду конструктивная атмосфера,

– заверил нардеп.

Что известно о возможных изменениях в Раде

Отметим, что ранее "Украинская правда" сообщила, что президент Зеленский не против видеть председателем Верховной Рады не Разумкова, а именно Стефанчука. Эта кандидатура якобы устраивает всех, однако действующему первом вице-спикеру хватает медийности.

Разумков беспокоит главу государства своей чрезмерной самостоятельностью.

Это интересно! Именно Дмитрий Разумков, согласно опросу в начале февраля, возглавляет рейтинг политиков по уровню доверия. Таковы результаты исследования Центра Разумкова.