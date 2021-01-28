Александр Корниенко убежден, что "Слуги народа" поздравили Владимира Зеленского голосованием за законопроект о референдуме. Украинскому лидеру 25 января исполнилось 43 года.

Источник "Новое время"

Законопроект о референдуме приняли 26 января. Свои голоса "за" отдали 255 народных избранников.

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Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко убежден: нардепы из "Слуги народа" голосовали, чтобы сделать подарок Зеленскому. Об этом он заявил, отвечая на вопрос, что соратники подарили президенту.

Я думаю, что (подарком Зеленскому стало – 24 канал) голосование за одну из базовых его инициатив – закон о референдуме – составом в 226 (депутатов от "Слуги народа" – 24 канал),

– заявил Корниенко.

Корниенко отметил, что вопрос референдума для Зеленского "очень личный".

После голосования президент заявил, что отныне украинцы "на практике будут привлечены к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа".

Обратите внимание! За законопроект о референдуме проголосовали 226 "Слуг народа", 20 нардепов от "Доверия" и 9 внефракционных народных избранников.