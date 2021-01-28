Корниенко назвал голосование за закон о референдуме подарком Зеленскому
Александр Корниенко убежден, что "Слуги народа" поздравили Владимира Зеленского голосованием за законопроект о референдуме. Украинскому лидеру 25 января исполнилось 43 года.
Источник "Новое время"
Законопроект о референдуме приняли 26 января. Свои голоса "за" отдали 255 народных избранников.
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Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко убежден: нардепы из "Слуги народа" голосовали, чтобы сделать подарок Зеленскому. Об этом он заявил, отвечая на вопрос, что соратники подарили президенту.
Я думаю, что (подарком Зеленскому стало – 24 канал) голосование за одну из базовых его инициатив – закон о референдуме – составом в 226 (депутатов от "Слуги народа" – 24 канал),
– заявил Корниенко.
Корниенко отметил, что вопрос референдума для Зеленского "очень личный".
После голосования президент заявил, что отныне украинцы "на практике будут привлечены к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа".
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