Нардеп от "Слуги народа" Александр Корниенко утверждает, что пятый президент Петр Порошенко не может покупать медиа. По словам Корниенко, это не позволяет делать закон о статусе нардепа.

Правда, Корниенко отметил, сначала нужно разобраться каким было соглашение. Это уже будут делать правоохранители, если поступит такое заявление.

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Что утверждает Корниенко

Нардеп добавил, что не будет подавать заявление о преступлении, потому что не видит его.

Медийно надо как-то разобраться,

– сказал Корниенко.

При этом депутат приветствовал практику, когда информация о владельцах телеканалов становится прозрачной.

Что этому предшествовало

Порошенко 18 февраля официально заявил, что стал владельцем телеканала "Прямой". Политик убеждал, что власть якобы собиралась ввести санкции против бывшего юридического владельца Владимира Макеенко. Таким образом канал якобы собирались закрыть.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал заявления Порошенко выдумками.

Заявления Порошенко также опровергла пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Обратите внимание! Совет национальной безопасности и обороны 2 февраля применил санкции против Тараса Козака – нардепа от ОПЗЖ и соратника кума Путина Виктора Медведчука. Поэтому медведчуковские телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина" прекратили вещание.