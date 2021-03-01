1 и 2 марта 1943 года нацисты уничтожили 6 700 человек в городке Корюковка в Черниговской области. Этот акт геноцида военных против мирного населения, вошедшего в историю как Корюковская трагедия, удерживает печальное лидерство среди подобных случаев во времена Второй мировой войны.

В годы советской оккупации Украины пропаганда замалчивала информацию о Корюковской трагедии, а виновники этого ужасного преступления не были за него наказаны.

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Что произошло в Корюковке в марте 1943 года

1 – 2 марта 1943 года нацисты провели карательную операцию против мирных жителей городка Корюковка. В ходе массовых расстрелов было уничтожено по меньшей мере 6 700 человек, большую часть из них составляли дети и женщины. Сейчас историки считают, что погибших было более 7 000.

Также нацисты сожгли 1290 домов из 1300, которые были в городке. Одной из 10 уцелевших зданий была старинная синагога, которую оккупанты перепрофилировали на маслозавод.

Сейчас историкам удалось идентифицировать лишь 1893 жертвы, это 28% погибших. Данные о жертвах свидетельствуют, что в абсолютном большинстве погибшие – украинцы.



Свидетели Корюковской трагедии 1 марта 1993 года / Фото – А. Костючка, Корюковский исторический музей

Корюковская трагедия является крупнейшим преступлением гитлеровцев против гражданского населения в годы Второй мировой.

Что стало поводом Корюковской трагедии

Немцы отдали приказ на уничтожение Корюковки после удачного рейда советских партизан и уничтожение местного гарнизона 27 февраля. Эту операцию провел партизанский отряд Алексея Федорова, командовал ею тогда его соратник – Николай Попудренко. У одного из командиров партизан, бывшего председателя местного колхоза Феодосия Ступака. В Корюковке в заложниках было двое малолетних сыновей. Оккупанты накануне убили их мать, а сыновей бросили в тюрьму.

В ходе рейда были убиты несколько десятков бойцов гарнизона (в основном – венгров), освобождены заложники (по официальному донесению – 97, на самом деле – от 30 до 50, потому что партизаны в свои донесения в "центр" частенько приписывали себе лишнее), уничтожены объекты военной инфраструктуры Вермахта и взяты крупные трофеи. Обоих сыновей Ступака освободили, а сам он погиб в бою, когда пытался первым открыть двери тюрьмы, где держали его детей.

Кто совершил акт геноцида

Нацисты на постоянной основе использовали принцип возмездия за нападения партизан. Жертвами становились не комбатанты, а гражданские. Это была привычная практика для нацистов. Всего за время оккупации нацистскими карателями сознательно было уничтожено более 670 населенных пунктов с не менее 50 828 лицами гражданским населением в 16 областях страны и Автономной Республике Крым. Крым сейчас снова находится в оккупации, на этот раз – Российской.

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Приказ о массовых убийствах гражданского населения отдал начальник штаба 399-й главной полевой комендатуры в городе Конотоп Сумской области Бруно Франц Байер. Он подчинялся группе армий "Юг" Вермахта. Он пережил войну и умер в 1961 году, когда ему было уже за 70. За свое преступление он никогда не был наказан.



Фото уничтоженной нацистами Корюковки, сделанные в 1947 году В. Корниевским / Коллаж фото – Корюковский исторический музей

Исполнителем этого преступного приказа стала Сновская гарнизонная комендатура Черниговской области. Она сформировала сводный отряд в составе немецких военнослужащих тыловых немецких формирований, военнослужащих 105-й легкой венгерской дивизии (руководитель – генерал-лейтенант Золтан Иоган Алдя-Папа), местных полицаев и бойцов специальных карательных формирований из числа коллаборационистов – русских казаков, перешедших на службу к Гитлеру. По воспоминаниям, у карателей даже была форма, подобная донским казакам.



Корюковская трагедия – кто отдавал приказы / Фото – Корюковский исторический музей

Возглавили карательный отряд представители Зондеркоманды 4-я, те самые, что убивали людей в Бабьем Яру в Киеве.

Всего карательный отряд насчитывал около 300 – 500 бойцов.

Как убивали людей

28 февраля, на следующий день после рейда партизан, Корюковка была окружена. Утром 1 марта жителям городка приказали собраться под предлогом проверки документов.

Их разделили на группы по 50 – 100 человек и начали расстреливать. Часть людей укрылась в местной церкви, но это их не спасло – каратели их убили вместе со священником. Правда, не в самой Свято-Вознесенской церкви, а в близлежащих домах.

По воспоминаниям чудом оставшихся в живых, местом массовых убийств стал местный ресторан-клуб. Там погибли сотни людей. Людей расстреливали из станковых пулеметов, а потом добивали прикладами.

Часть жителей Корюковки укрылась по домам – тогда немцы, казаки, венгры и полицая начали ходить по домам и убивать людей там. После этого дома жгли.

Методические убийства происходили строго по графику – с 9 утра до 17:00. Они продолжились на следующий день – 2 марта.

9 марта каратели вернулись в Корюковку, чтобы добить тех, кто выжил и вернулся из лесов (в основном люди преклонного возраста), а также уничтожить доказательства своих преступлений – сжечь весь город. По свидетельствам очевидцев, людей на этот раз не расстреливали, а сжигали заживо.

Что делали советские партизаны

Все это время советские партизаны были рядом – основная база их была близ села Елино, что за 40 километров от Корюковки, Впрочем, всего в 10 – 15 километрах от городка также были большие силы, передовые дозоры партизан были всего в 3 километрах от бойни и теоретически даже могли видеть резню собственными глазами.

Партизанские отряды разместились на своих базах – в местных деревнях и хуторах. Они контролировали окружающие леса и оказывали влияние на коммуникации.

По подсчетам ученых, численность партизанских отрядов в районе Корюковки в начале марта 1943 года составляла от 2 000 до 5 500 бойцов. То есть, они имели преимущество в несколько раз над карателями.

В феврале, нацисты в качестве возмездия сожгли соседние с Корюковкой села Гуту-Студенецкую, Тихоновичи, часть Перелюб. Таким образом, партизанам было хорошо известно, что будет происходить.

Однако, на помощь населению Корюковки они не пришли и наблюдали за бойней на расстоянии.

Где были партизаны? Почему не смогли защитить население? А после хвастались, что стояли под лесом и смотрели, как горит Корюковка,

– из воспоминания уцелевшей Инны Савельевны Титенко, 03.01.1936 г. р., уроженки Корюковки.

В отличие от воинов УПА, у советских партизан официально не было задачи защиты гражданских, только – уничтожения врага и инфраструктуры.

Именно поэтому Алексей Федоров – командир партизан, действовавших в районе Корюковки, никоим образом не вспоминает о трагедии и смерти 6 700 земляков, зато рассказывает о рейде, который предшествовал акту геноцида. Его он считает удачным и образцовым.



Акт комиссии Корюковского поселкового совета 1944 года по установлению фамилий жертв Корюковской трагедии / Фото-Корюковский исторический музей

19 марта 1943 года Корюковку заняли войска регулярной Красной Армии, но встречать освободителей не было кому – городок был стерт с лица земли.

Почему советская пропаганда замалчивала преступление нацистов

После завершения Второй мировой преступления в Корюковке не было дано надлежащей оценки (хотя на Нюрнбергском трибунале и было ее признали самым большим преступлением гитлеровцев против гражданского населения). За расследование трагедии взялись лишь через несколько десятилетий, когда уже трудно было установить истину, а большая часть виновников скончались.

В СССР о Корюковской трагедии не вспоминали, долгое время даже не было построено достойного монумента в память о жертвах резни.

Только через тридцать с лишним лет в Москве дали "отмашку" поставить в райцентре большой памятник с предписанием "в честь героического сопротивления населения немецко-фашистским захватчикам". Это было в 1977 году. Конечно, всей правды украинцам все равно не рассказали.

А правда была такая: большую часть карателей составляли представители "братского" русского народа. Жителей Корюковки могли спасти и защитить советские партизаны, но сознательно этого не сделали. Более того, именно их действия спровоцировали гитлеровцев на ужасный акт геноцида.

Именно поэтому о Корюковской трагедии во времена СССР не сняли фильм, о ней не написал повесть советский пропагандист Владимир Яворивский (в годы Независимости – уже патриот и народный депутат), упоминания о массовых убийствах не было в учебниках и о бойне не знали даже профильные исследователи. Название городка не было созвучно с местом массовых расстрелов польских бойцов, а потому советской пропаганде не было дела до тысяч смертей простых людей.



Памятник жертвам трагедии в Корюковке – современный вид / Фото – Корюковский исторический музей

Памяти

Корюковская трагедия долгое время замалчивалась и только в современной Украине о тех страшных событиях начали рассказывать. О бойне в Корюковке сняли документальный фильм, где собрали уникальные свидетельства людей, которым удалось выжить.

В начале 2010-х активизировались поисковые работы и перезахоронения погибших. Тогда же появилась серия научных статей и монографий, рассказывавших о событиях в Корюковке. Годовщина трагедии была отмечена на государственном уровне.

Корюковская трагедия – рассказывают живые свидетели:

Останки людей, погибших в марте 1943 года, находят в Корюковке и сейчас.