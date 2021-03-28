Война в Украине подарила стране прямую и очевидную угрозу. На этом пути оказались новые искушения. Однако, причина всех проблем – не только в том, какую политику проводит Россия.

Такое мнение высказал Павел Казарин в своем блоге "Грани правды". Он пояснил, что политику России не стоит сбрасывать со счетов, но прежде всего нам надо прекратить оправдываться.

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По его словам, из-за войны "зло обрело имя и географию". Так что Украина начала "проводить ревизию совместно нажитого имущества", пытаясь отделить свое от чужого.

Но на этом пути обнаружились свои соблазны. Например, соблазн переписать на агрессора все, что не по душе. Объявить его причиной и природой всего отсталого,

– сказал Казарин.

Журналист добавил, что Кремль и в самом деле не стоит выводить за скобки в каждом из уравнений. В конце концов, Москве выгодно все, что делает Украину слабее, подчеркнул он. Однако, он считает, что "заговор" служит для нас удобным объяснением.

Проблема не только в политике Кремля

"Существование врага и правда никто не отменяет. Равно как и гибридный формат войны. Но было бы ошибкой одевать самих себя в белые одежды и ставить на морально-этический пьедестал", – сказал журналист о попытках объяснить все, что нам не по душе "рукой Москвы".

Даже если бы Россия внезапно потеряла к нам интерес – это не избавило бы нас от всех проблем. Потому что их корень кроется не только в политике страны-агрессора,

– считает Казарин.

И добавил, что опасность такого подхода не только в его инфантилизме, а в том, что как только мы снимаем с себя ответственность – то избавляем себя от необходимости проводить работу над ошибками.

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