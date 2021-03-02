Корбан стал совладельцем "Цитруса": теперь сеть с ним судится
Бизнесмен Геннадий Корбан приобрел 50% акций компании "ЗТ-Инвест", которая владеет сетью магазинов техники и электроники "Цитрус". В ответ там подали против него иск.
Источник:система Youcontrol
Согласно данным Укрпатента, ООО "ЗТ-Инвест" принадлежат торговые марки, а также логотипы сети "Цитрус". Доля Корбана в уставном капитале компании достигает 801,5 тысяч гривен.
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► Ранее этот пакет акций принадлежал Дмитрию Зинченко. Остальные 50% акций ООО "ЗТ-Инвест" принадлежат Григорию Топалу.
► Стоит заметить, что летом 2020 года между обоими тогдашними совладельцами вспыхнул конфликт.
► Все из-за того, что Зинченко заявил о попытке рейдерского захвата компании. В ней он обвинил Топала.
Реакция "Цитруса"
MC.today опубликовала позицию сети "Цитрус". Там подчеркнули, что Корбан выкупил 50% только у компании "ЗТ-Инвест" скрытым способом. За это компания уже подала соответствующий иск.
Приобретение 50% компании не дает возможности односторонне и без согласования другой стороной принимать решения на предприятии,
– подчеркнули в "Цитрусе".
Там хотят, чтобы суд рассмотрел, было ли такое приобретение законным. В то же время в пресс-службе компании подчеркнули, что "ЗТ-Инвест" владеет лишь частью второстепенных активов компании.
В пресс-службе заверили, что эти активы не влияют ни на операционную деятельность, ни в оборотные активы предприятия. Соответственно смена совладельца не сможет никак повлиять на работу сети.
Кто такой Геннадий Корбан: основное
- Геннадий Корбан – украинский бизнесмен и политический деятель, родом из Днепра. Ему 50 лет.
- Ранее возглавлял аппарат Днепропетровской ОГА, когда ею руководил Игорь Коломойский.
- В 2015 – 2016 годах был лидером партии "УКРОП", тогда же боролся за кресло мэра Киева.
- В бизнесе занимался инвестициями, горнодобывающей промышленностью, нефтью и газом.
- На жизнь бизнесмена дважды совершали покушение – обстреляли авто и взорвали кафе, в которых он находился.
- В 2015 году Корбана обвинили в создании преступной организации, растрате имущества и других преступлениях.
- Однако уже через 2 года все обвинения с него сняли из-за отсутствия доказательств.
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