Лев Корбан трагически погиб в ДТП: все детали и фото смерти несовершеннолетнего сына политика
Сын бизнесмена и политика Геннадия Корбана Лев погиб 5 января. Парень ехал вместе с подружкой на квадроцикле. Однако впоследствии подростков нашли мертвыми в реке.
Все что известно о смерти Льва Корбана, читайте в материале 24 канала.
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Как произошла трагедия
Лев Корбан 5 января поехал кататься с подружкой на багги. Однако впоследствии опрокинутый транспорт и тела подростков нашли в реке Мокрая Сара на Днепропетровщине.
Полицию вызвала мать девушки, потому что детей долго не было. Предполагают, что подростки хотели заехать на мостик, но не справились с управлением. Дети якобы не смогли выбраться из воды, потому что были крепко пристегнуты.
Что известно о подростках
Льву Корбану исполнилось всего 16 лет. По информации СМИ, погибшую девушку звали Юлия Васик, она была одноклассницей Льва.
К слову, как пишет, 056.ua, у Корбана – трое сыновей
Место гибели детей, смотрите видео:
Опрокинутый багги / Фото detective.com
Место трагедии / Фото "Днепр Оперативный"
Какова вероятная причина гибели
- Полиция уже открыла дело о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.
- По предварительной информации, основная причина трагедии – несчастный случай. Правда, точно об этом можно будет говорить только после ряда экспертиз.
Какова реакция соцсетей на трагедию
Соболезнования Геннадию Корбану относительно гибели сына выразили ряд украинских политиков. Например, экс-нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Юрий Мысягин, бывший генпрокурор Юрий Луценко и другие. Кроме того, свои соболезнования выразила еврейская община Днепра.
Кто такой Геннадий Корбан?
Это известный бизнесмен и политик из Днепра. Когда олигарх Игорь Коломойский руководил Днепропетровской ОГА Корбан был главой аппарата. В 2015 – 2016 годах возглавлял партию "УКРОП" и баллотировался в мэры Киева.
Корбан занимался инвестициями, горнодобывающей промышленностью, в частности, нефтью и газом. В 2015 году Служба безопасности Украины задержала чиновника. Его обвинили в создании преступной организации, растрате имущества и других преступлениях. В 2016 бизнесмену разрешили уехать в Израиль. В 2017 году прокуратура сняла все обвинения с Корбана из-за нехватки доказательств.
К слову, на Корбана дважды покушались: обстреливали его авто и взрывали кафе, где он был. Заказчиков так и не нашли.
Геннадий Корбан / Фото "Наши деньги"
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