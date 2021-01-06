Сын бизнесмена и политика Геннадия Корбана Лев погиб 5 января. Парень ехал вместе с подружкой на квадроцикле. Однако впоследствии подростков нашли мертвыми в реке.

Все что известно о смерти Льва Корбана, читайте в материале 24 канала.

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Как произошла трагедия

Лев Корбан 5 января поехал кататься с подружкой на багги. Однако впоследствии опрокинутый транспорт и тела подростков нашли в реке Мокрая Сара на Днепропетровщине.

Полицию вызвала мать девушки, потому что детей долго не было. Предполагают, что подростки хотели заехать на мостик, но не справились с управлением. Дети якобы не смогли выбраться из воды, потому что были крепко пристегнуты.

Что известно о подростках

Льву Корбану исполнилось всего 16 лет. По информации СМИ, погибшую девушку звали Юлия Васик, она была одноклассницей Льва.

К слову, как пишет, 056.ua, у Корбана – трое сыновей

Место гибели детей, смотрите видео:

Опрокинутый багги / Фото detective.com

Место трагедии / Фото "Днепр Оперативный"

Какова вероятная причина гибели

Полиция уже открыла дело о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

По предварительной информации, основная причина трагедии – несчастный случай. Правда, точно об этом можно будет говорить только после ряда экспертиз.

Какова реакция соцсетей на трагедию

Соболезнования Геннадию Корбану относительно гибели сына выразили ряд украинских политиков. Например, экс-нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Юрий Мысягин, бывший генпрокурор Юрий Луценко и другие. Кроме того, свои соболезнования выразила еврейская община Днепра.

Кто такой Геннадий Корбан? Это известный бизнесмен и политик из Днепра. Когда олигарх Игорь Коломойский руководил Днепропетровской ОГА Корбан был главой аппарата. В 2015 – 2016 годах возглавлял партию "УКРОП" и баллотировался в мэры Киева.

Корбан занимался инвестициями, горнодобывающей промышленностью, в частности, нефтью и газом. В 2015 году Служба безопасности Украины задержала чиновника. Его обвинили в создании преступной организации, растрате имущества и других преступлениях. В 2016 бизнесмену разрешили уехать в Израиль. В 2017 году прокуратура сняла все обвинения с Корбана из-за нехватки доказательств.

К слову, на Корбана дважды покушались: обстреливали его авто и взрывали кафе, где он был. Заказчиков так и не нашли.

Геннадий Корбан / Фото "Наши деньги"